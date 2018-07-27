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Неизвестный открыл огонь в США
Инцидент произошёл в одном из домов престарелых в Техасе, сообщают очевидцы в
Мужчина с оружием ворвался в заведение города Робстаун и начал стрелять. По меньшей мере три человека погибли. К месту трагедии прибыли сотрудники полиции и медики.
Правоохранители оцепили район происшествия, ведётся расследование. Кроме этого, они попросили приехать родственников постояльцев престарелого дома.
Неподалёку дежурит несколько карет скорой помощи. Точные обстоятельства случившегося пока неизвестны.
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Инцидент произошёл в одном из домов престарелых в Техасе, сообщают очевидцы в Twitter.
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