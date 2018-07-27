Лесные пожары в Швеции стали тушить при помощи истребителей и бомб (Видео)

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Власти страны уже на протяжении нескольких недель борются с огненной стихией.

Один из пожаров стал подбираться к военному полигону и складу боеприпасов рядом с городом Эльвдален. Для ликвидации возгорания решили использовать бомбу с лазерным наведением и самолёт JAS-39 Gripen ВВС Швеции.

Сообщается, что операция по тушению пожара прошла успешно, а всё происходящее смогли записать на видео.