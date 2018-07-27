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Смартфон Samsung взорвался в руках маленькой девочки в Китае
Родители обратились в суд и требуют от компании компенсацию в размере $249 тысяч,
Инцидент произошёл в марте 2017 года. Пятилетняя девочка проснулась рано утром и решила поиграть со смартфоном Samsung Galaxy Note 4. В этот момент гаджет взорвался у неё в руках. Девочка получила ожоги лица и рук второй степени.
На крик своей дочки примчался отец, он и доставил ребёнка в больницу. Родители малышки подали в суд на Samsung и просят компенсацию. Первое открытое слушание состоялось 27 июля в окружном суде провинции Сицин.
Пока компания оплатила все расходы на лечение и просит дать больше времени, чтобы получить доказательства. Новое заседание суда пройдёт 21 августа.
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Родители обратились в суд и требуют от компании компенсацию в $249 тысяч
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