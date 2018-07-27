Смартфон Samsung взорвался в руках маленькой девочки в Китае

Родители обратились в суд и требуют от компании компенсацию в размере $249 тысяч, пишет Gizchina.

Инцидент произошёл в марте 2017 года. Пятилетняя девочка проснулась рано утром и решила поиграть со смартфоном Samsung Galaxy Note 4. В этот момент гаджет взорвался у неё в руках. Девочка получила ожоги лица и рук второй степени.

На крик своей дочки примчался отец, он и доставил ребёнка в больницу. Родители малышки подали в суд на Samsung и просят компенсацию. Первое открытое слушание состоялось 27 июля в окружном суде провинции Сицин.

Пока компания оплатила все расходы на лечение и просит дать больше времени, чтобы получить доказательства. Новое заседание суда пройдёт 21 августа.