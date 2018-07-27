Мужчина ради своей подруги поджёг магазин в Червенском районе

В пресс-службе УВД Миноблисполкома рассказали, что поджигатель пошёл на такой шаг, чтобы скрыть растраты своей возлюбленной.

Мужчина, доказывая серьёзность своих намерений, сказал, что готов на всё ради женщины, которая работала продавцом в этом магазине. Она попросила доказать свои чувства огнём.

Местный житель согласился и решил не медлить. Ночью сломал решётку на окне и поджёг одноэтажное здание. Милиции удалось определить личность злоумышленника. Поджигателя задержали. Он был неоднократно ранее судим и теперь ему грозит новый срок, как и его возлюбленной.