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Мужчина ради своей подруги поджёг магазин в Червенском районе
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Мужчина, доказывая серьёзность своих намерений, сказал, что готов на всё ради женщины, которая работала продавцом в этом магазине. Она попросила доказать свои чувства огнём.
Местный житель согласился и решил не медлить. Ночью сломал решётку на окне и поджёг одноэтажное здание. Милиции удалось определить личность злоумышленника. Поджигателя задержали. Он был неоднократно ранее судим и теперь ему грозит новый срок, как и его возлюбленной.
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В пресс-службе УВД Миноблисполкома рассказали, что поджигатель пошёл на такой шаг, чтобы скрыть растраты своей возлюбленной.
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