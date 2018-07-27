Пляжи Балтийского моря закрыли для купания

Вдоль всего побережья в Польше наблюдается высокий уровень токсичных бактерий, сообщают СМИ.

Причиной тому стала высокая температура воздуха, которая подогрела море на несколько градусов выше нормы. Более 50 пляжей были закрыты. По словам врачей, контакт с цианобактерией, которая обитает в воде, может вызвать сыпь и аллергию, а при попадании в организм – проблемы с пищеварением.

Такой интенсивный рост микроорганизмов не наблюдался в Балтийском море последние 12 лет. Обычно холодное море нагрелось из-за температуры, которая поднялась до отметки в 34 °C.