Физики из Великобритании провели эксперимент, чтобы выяснить, как корнеплоды влияют на структуру цементных конструкций.

Их исследование поразило всех вокруг. Удалось узнать, что экстракт из выброшенной моркови или свёклы можно добавлять в состав цемента. Это сделает его более плотным, надёжным и, следовательно, укрепит здание.

Экстракт необходимо использовать в тот момент, когда структура становится плотной. Кроме всего прочего, профессор Моххамед Саави заявил, что добавление корнеплодов уменьшит количество необходимого цемента, что сократит выбросы вредных веществ в атмосферу во время его производства. По подсчётам учёного, на кубический метр может потребоваться на 40 килограмм меньше вещества.