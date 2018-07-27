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Морковь и свёклу могут использовать при строительстве зданий

28.07.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Физики из Великобритании провели эксперимент, чтобы выяснить, как корнеплоды влияют на структуру цементных конструкций.

Их исследование поразило всех вокруг. Удалось узнать, что экстракт из выброшенной моркови или свёклы можно добавлять в состав цемента. Это сделает его более плотным, надёжным и, следовательно, укрепит здание.

Экстракт необходимо использовать в тот момент, когда структура становится плотной. Кроме всего прочего, профессор Моххамед Саави заявил, что добавление корнеплодов уменьшит количество необходимого цемента, что сократит выбросы вредных веществ в атмосферу во время его производства. По подсчётам учёного, на кубический метр может потребоваться на 40 килограмм меньше вещества. 

 
 
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​Физики из Великобритании ​провели эксперимент, чтобы выяснить, как корнеплоды влияют на структуру цементных конструкций.
 
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