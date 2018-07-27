28 июля. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Всемирный день борьбы с гепатитом (по данным ВОЗ, гепатит в той или иной степени поразил около 2 млрд человек в мире). (Перу) День Независимости. (Россия) День крещения Руси.

ПРИМЕТЫ:

Кирик и Улита. В этот день не жни - маньяки (видения) увидишь. Женщины праздновали день «матушки Улиты», почитая её своей заступницей.

РОДИЛИСЬ:

1824 Александр ДЮМА-сын, французский писатель, незаконнорождённый сын 22-летнего герцога Орлеанского Александра ДЮМА (автора «Трех мушкетёров») и простой работницы, 15-летней Катрин ЛАБЕЙ.

1909 Анна Магдалена БУРДА (ЛЕММИНГЕР), издательница журнала мод, принявшая от своей мамы компанию «Бурда ГмбХ» и превратившая её в одну из ведущих в мире - с годовым оборотом около миллиарда долларов.

1923 Владимир Павлович БАСОВ, российский актёр.

1929 Жаклин (Бувье) КЕННЕДИ-ОНАССИС, одна из самых загадочных женщин ХХ века, вдова двух знаменитых и богатых мужчин планеты - президента США Джона КЕННЕДИ и греческого миллиардера Аристотеля ОНАССИСА.

1943 Марианна Александровна ВЕРТИНСКАЯ, российская актриса, старшая из двух дочерей великого шансонье Александра ВЕРТИНСКОГО

1951 Наталия Николаевна БЕЛОХВОСТИКОВА, российская актриса.

1954 Уго Рафаэль ЧАВЕС ФРИАС, президент Венесуэлы. Родился в семье школьных учителей, имел индейские, африканские и испанские корни. В августе 2007 года Чавес установил рекорд, общаясь с венесуэльским народом в телепрограмме «Аллё, президент» 7 часов 43 минуты. Во время трансляции из президентского дворца он не сделал ни единого перерыва и лишь изредка выпивал чашечку кофе. А в ходе сентябрьской телепрограммы Чавес установил новый рекорд по её продолжительности. Он, не прерываясь, при тридцатиградусной жаре, вёл телепередачу в течение 8 часов и 06 минут. Умер в 2013 году.

1961 Александр Николаевич КУРЛОВИЧ, белорусский штангист, супертяж. Умер 6 апреля 2018 года.

1969 Юлия Владимировна МЕНЬШОВА, российская актриса и телеведущая. Замужем за актёром Игорем ГОРДИНЫМ, у них сын и дочь.

1972 Александр Владимирович ХАБАРОВ, российский телеведущий. Родился в Витебске.

1982 Максим Александрович МАТВЕЕВ, российский актёр. Муж актрисы Елизаветы БОЯРСКОЙ, у них сын Андрей.

СОБЫТИЯ:

2348 до н.э. НОЙ в первый раз открыл окно в ковчеге и послал голубку на поиски земли.

1586 Сэр Томас ХЭРРИОТ привёз в Европу (Англия) первый картофель. Поначалу европейцы картофель воспринимали как редкое экзотическое растение и сажали в лучших ботанических садах. Был он и в некоторых частных коллекциях, где его выращивали из-за изысканной красоты цветка. Потом по ошибке начали употреблять не клубни, а ботву. В России картофель в первое время ели с сахаром на десерт.

1858 Отпечатки пальцев впервые в мире были использованы в криминалистике в качестве средства идентификации личности преступника.

1900 Американец Луи ЛЕССИНГ в городе Нью-Хейвен изготовил первый в мире гамбургер. Первый в истории гамбургер отличался от нынешнего только отсутствием кунжута. Кунжутом булочки посыпать стали только в начале 60-х г., когда диетолог Уэсли ПОНДС сказал, что гамбургер является очень тяжёлой для человеческого желудка пищей, а кунжутные семечки улучшают и облегчают пищеварение.

1914 Началась Первая мировая война (по 11 ноября 1918 г.). Страны-участницы потеряли в ней около 10 млн человек убитыми, 22 млн были ранены.

1976 Землетрясение в городе Таньшань (Китай) разрушило его до основания. Более 650 тыс. человек погибли и более 780 тыс. получили ранения. Самое разрушительное в XX веке землетрясение.

1980 Прошли многотысячные похороны Владимира ВЫСОЦКОГО на Ваганьковском кладбище в Москве.

1983 В Ленинграде 31-летний Владимир ПУТИН женился на 24-летней Людмиле ШКРЕБНЁВОЙ. Свадьбу отмечали на плывущем по Неве теплоходе в присутствии солидного числа гостей. Пара развелась в 2013 году.

1996 В Англии установили мировой рекорд длительности времени полета бумажного самолётика - 20,9 секунд.

ДНИ ГОРОДОВ:

Брест - 999 лет.