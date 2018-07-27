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В Слуцке наблюдали самое длинное лунное затмение XXI века. Фото
28.07.2018 — Разное | Слуцк Город
Вечером 27 июля можно было наблюдать самое длинное лунное затмение ХХI века. Оно длилось почти четыре часа, а полная фаза «кровавой Луны» продлилась 104 минуты.
Полное лунное затмение совпало с великими противостоянием Марса - такое случается раз в несколько тысяч лет. И действительно, на одной линии со спутником Земли можно было видеть яркую красноватую «звезду».
Начальную фазу затмения случчане не увидели из-за облачности, но ближе к 22:30 редкое астрономическое явление предстало перед нами во всей своей красоте.
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Вечером 27 июля можно было наблюдать самое длинное лунное затмение ХХI века. Полное лунное затмение совпало с великими противостоянием Марса - такое бывает раз в...
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