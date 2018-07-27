В Слуцке наблюдали самое длинное лунное затмение XXI века. Фото

Вечером 27 июля можно было наблюдать самое длинное лунное затмение ХХI века. Оно длилось почти четыре часа, а полная фаза «кровавой Луны» продлилась 104 минуты.



Полное лунное затмение совпало с великими противостоянием Марса - такое случается раз в несколько тысяч лет. И действительно, на одной линии со спутником Земли можно было видеть яркую красноватую «звезду».

Начальную фазу затмения случчане не увидели из-за облачности, но ближе к 22:30 редкое астрономическое явление предстало перед нами во всей своей красоте.

























Будет дополнено



Slutsk-Gorod.by