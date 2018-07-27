"Мой экономный отдых": "В Грузии пробуйте все продукты на рынке, а цены на такси узнайте заранее"

«Главное правило при планировании бюджетного отдыха — это мониторить все акции и скидки на билеты, а также ранее бронирование. Наша семья, состоящая из мамы, папы и ребенка, которому на тот момент исполнилось год и 3, решила отправиться в Грузию в начале июня», — рассказывает Галина, участница конкурса «Мой экономный отдых» . Если вы еще не поделились своими отпускными лайфхаками, поторопитесь — истории принимаются до 31 июля включительно. Победителя конкурса ждет ценный приз в 300 рублей.



Тбилиси. Канатная дорога. Фото автора конкурсной истории.

Напоминаем, участникам конкурса нужно рассказать истории удачного отдыха, который они организовали сами. Главный критерий — разумная экономия. Расскажите, какие фишки помогли вам потратить меньше при бронировании жилья: поделитесь советами, как находили хорошие и доступные для кошелька варианты. Или, например, вы знаете, как объехать платные дороги в Европе, но при этом не плутать по разбитой колее несколько дней. Подробнее об условиях конкурса читайте здесь .

— Мне нравится изучать информацию о тех местах, в которые я отправляюсь, к поездке я уже знала почти все о Грузии. Много информации можно найти на форуме Винского, это позволит сэкономить и не растеряться в чужой стране.

Перелет

Было решено лететь Белавиа. Прилет в Тбилиси, вылет — Батуми. За три месяца до поездки искали акции, скидки, но подходящего ничего не нашли. Дешевле было бы лететь из Киева при условии, что до него добираться на автобусе (нам такой вариант не подошел). Поезд + самолет выходил примерно столько же, сколько лететь из Минска с пересадкой в Киеве. Рейс с пересадкой позволял нам сэкономить 20−30 евро с учетом еще ожидания до посадки, мы решили, что это того не стоит. Так мы и выкупили билеты у Белавиа. Цены растут на глазах, если вас устраивает стоимость, то выкупайте билеты, завтра на них может стоять другая цена. Говорят: еще дешевле можно улететь авиакомпанией Wizz Air, если есть шенген.



Мцхета. Фото автора конкурсной истории.

Питание

Мне не нравится отдых на море «все включено», поэтому готовка в путешествии не вызывает у меня панику и страх. Ребенок-аллергик, поэтому для него везли все с собой, кроме мяса, овощей и фруктов. Сами мы питались, покупая в кулинарном отделе в магазине готовые блюда. Когда нету возможности посещать рестораны и лень готовить самим, то это неплохой вариант. Перекусывали хачапури и лавашом, и пару раз сходили в кафе, вечером иногда сами готовили что-нибудь вкусное. Там спокойно можно торговаться, правда иногда называли невнятно цену, уходили менять деньги, возвращались, а цена оказывалась на 1 лари больше. Или они сдачу не нашли, или у меня со слухом что-то, но в последующие разы я сама считала сколько выходит и четко называла цену. И пробуйте все, там, где можно; так вы не потратите деньги на сыр, который по итогу вам не понравился.

Жилье

Четыре дня мы провели в Тбилиси, четыре в Кобулети и один в Батуми. Тбилиси и Батуми мы снимали через сайт Airbnb. Бронируйте раньше, ближе к дате поездки цена поднимается, читайте отзывы и выбирайте проверенных хозяев.

Приехав в Кобулети мы заплатили таксисту с условием, что покажет пару вариантов в пределах 20−25 долларов. Хотя для экономии можно было и самим походить, но после 5 часовой поездки на поезде, особо не хотелось. Мы остались в первом же месте куда он нас отвез, двухэтажный гостевой дом, со столиками, гамаком, качелями, импровизированной песочницей (сутки 20 долларов). Был не сезон еще и поэтому там мы были одни, когда уезжали уже появлялись постояльцы, несмотря на то что не все комнаты были заняты, было тесно, а в сезон, наверное, не протолкнуться. Чтобы сэкономить нужно ехать не в сезон, жилье намного дешевле.



Кобулети. Фото автора конкурсной истории.

Транспорт

Старый город Тбилиси маленький, все спокойно можно обойти пешком. Пользовались общественным транспортом, иногда такси. Такси дешевое, но тут тоже нужно торговаться. А еще лучше заранее узнать расценки по городу, многие таксисты называют цену в два раза выше и не сильно ее снижают. Тогда можно остановить другое такси (их там довольно много), так один раз мы доехали за 6 лари, а не за 12, как предлагали. И да, в аэропорту Тбилиси фиксированная цена: до центра вы доедете за 25−30 лари, нам предлагали за 70. Одно из дешевых такси — Яндекс.Такси.



Набережная Батуми. Фото автора конкурсной истории.

В Тбилиси мы успели посмотреть все достопримечательности, покатались на канатке, фуникулере, съездили в Мцхету. В Мцхету мы ездили за 50 лари, самую большую цену нам называли 120 лари. Потом отправились в Кобулети на поезде, один раз ездили в Батуми на рыбный рынок и гуляли по набережной. В последний день перебрались в Батуми, чтобы быть поближе к аэропорту.

За все мы отдали примерно 1100 $ на троих. В Тбилиси была 26−28 температура в среднем, на море 29−30, а вода как в жаркие дни лета у нас, купаться спокойно можно.

Все истории, которые уже были опубликованы в рамках конкурса «Мой экономный отдых», читайте здесь .