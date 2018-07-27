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Из-за служебной халатности бывшего топ-менеджера МТЗ потерял свыше 19 млн российских рублей?

28.07.2018 07:38 — Разное | Партизан  
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Бывший начальник управления ОАО "МТЗ" подозревается в служебной халатности и причинении вреда предприятию в особо крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ГУВД Мингорисполкома.

Правоохранители выяснили, что руководитель одного из управлений Минского тракторного завода из-за небрежного отношения не исполнил своих служебных обязанностей при организации работы по взысканию внешней просроченной дебиторской задолженности с субъекта на территории России. Это в последующем повлекло невозможность получить деньги. Указанные действия должностного лица причинили вред МТЗ в размере свыше 19 млн российских рублей, проинформировали в ГУВД. 

Прокуратурой Партизанского района Минска в отношении бывшего топ-менеджера ОАО "МТЗ" возбуждено уголовное дело по ст.428 УК (служебная халатность). Ведется следствие.
 
Теги: Минск
 
 
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Бывший начальник управления ОАО "МТЗ" подозревается в служебной халатности и причинении вреда предприятию в особо крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на...
 
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