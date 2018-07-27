Брэд Питт копировал стиль своих девушек. Посмотрите, как это было

Фотограф из США Сара Макгонагалл открыла глаза десяткам тысяч пользователей твиттера на то, что Брэд Питт как будто специально копировал каждую девушку, с которой был в отношениях. Американка показала фото актера с его известными возлюбленными, и после их просмотра у пользователей осталась только одна мысль — как мы вообще раньше этого не замечали?





Визажист и фотограф из Нью-Йорка Сара Макгонагалл заставила пользователей твиттера осознать, что Брэд Питт старается быть похожим на своих возлюбленных. Американка опубликовала в твиттере фото страницы из старой газеты, чьи журналисты еще, судя по всему, в 2006 году заметили эту тенденцию за актером. «Брэд: мужчина, которому нравится выглядеть, как его женщины» — гласит заголовок.

Девушка опубликовала несколько фото актера с его возлюбленными, которые не оставляют сомнения в том, что Питт действительно старался внешне походить на каждую из своих партнерш. Например, в конце восьмидесятых Брэд встречался со звездой сериала «Даллас» Шэлейн Макколл, и на фото тех времен парочка носит схожие по стилю прически и одежду.





А вот Питт несколькими годами позже и в отношениях с актрисой Джульетт Льюис. На этом кадре они даже движутся синхронно!

На этом фото середины девяностых Брэд Питт и Гвинет Пэлтроу — оба в строгом классическом стиле и с почти идентичными прическами.





Брэд Питт встречался с Дженнифер Энистон в конце девяностых, и, кажется, специально укладывал волосы в небрежном объемном стиле, как это делала его девушка.





У вас все еще остались сомнения в том, что актер копировал своих девушек? Это фото актера с супругой Анджелиной Джоли должно их развеять.

Похоже, что пост Сары стал неожиданностью для многих пользователей твиттера — менее чем за сутки его лайкнули и ретвитнули более 200 тысяч раз. Люди признаются, что поражены ее открытием и тем, как они раньше не замечали, что Брэд Питт походил на каждую из своих возлюбленных.









Некоторые посчитали, что Питт копирует своих девушек потому что, возможно, ему некомфортно быть самим собой. Но другие решили, что на самом деле все намного проще.



