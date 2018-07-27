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Цены на курятину взлетели на треть. В каких регионах больше всего подорожало мясо

28.07.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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В июне в Беларуси, по официальной статистике, наблюдался ускоренный рост цен на мясо и мясопродукты. При этом стоимость мяса птицы выросла практически на треть. Производители ссылаются на то, что увеличился импорт мяса птицы в Россию и открылся китайский рынок для производителей. Однако в МАРТ считают, что для роста стоимости нет никаких оснований, и проводят антимонопольное расследование. FINANCE.TUT.BY посмотрел статистику по регионам и выяснил, в каких регионах больше всего подорожали мясные продукты.


Александра Квиткевич, TUT.BY

Так, в июне мясо и мясопродукты в целом по стране, по данным Белстата, подорожали на 1,44%. Так, цены на полуфабрикаты из мяса птицы выросли в прошлом месяце на 6,8%, на кур (включая бройлеров) — 6,3%, мясные пельмени — на 2,4%, мясные котлеты — на 1,6%, пирожки и блинчики с мясом, чебуреки, беляши, голубцы — на 1,5%, ветчина, буженина, окорок — на 1,3%, сосиски — на 1,2%, ливерная и кровяная колбаса — на 1,1%, сало и грудинка — на 1,1%, бескостная говядина — на 1%.

Если смотреть по регионам, то больше всего в июне мясо и мясопродукты подорожали в Гомельской области — на 2,2%. Следом по этому показателю идут Брестская и Витебская области — 2,1% и 1,5% соответственно. Меньше всего в прошлом месяце эти продукты подорожали в Гродненской области — на 0,7%. В Минске — на 0,8%.

По официальной статистике, средняя цена по стране на кур (цыплят, включая бройлеров) составляла 3,50 рубля, а на полуфабрикаты из мяса птицы — 4,63 рубля.

 
 
 
 
 
 
 

Подешевели в июне из мяса и мясопродуктов свинина (кроме бескостной) — на 0,3%, свиной фарш — на 0,4%, рагу из свинины — на 4,7%, субпродукты мясные пищевые (кроме субпродуктов из птицы) — на 0,3%, субпродукты из птицы — на 0,1%, колбаса сырокопченая — на 1,1%.

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Теги: Минск
 
 
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FINANCE.TUT.BY посмотрел статистику по регионам и выяснил, в каких регионах больше всего подорожали мясные продукты.
 
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