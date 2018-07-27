Тело как объект. Три громких скандала, в которых замешаны охранники звезд

Телохранитель — человек, который должен находиться ближе всех к тому, кого охраняет, но при этом держать дистанцию. Однако это не всегда просто с людьми, которых видишь практически 24 часа в сутки. Пока во Франции разгорается скандал из-за охранника Эммануэля Макрона Александра Беналлы, «Газета.Ru» напоминает , что телохранители не только драться, но и любить умеют. О самых ярких историях в отношениях влиятельных людей и их телохранителей читайте в этом материале.

Дональд Трамп не вынес позора

Публикация от Marla Maples (@itsmarlamaples) 12 Июл 2018 в 9:24 PDT

Когда миллиардер Дональд Трамп нанимал для своей второй жены Марлы Мэйплс телохранителя, владевшего боевыми искусствами, Спенсер Вагнер не подозревал, насколько сложной окажется эта работа. Дело в том, что актриса слишком любила ходить на вечеринки, при этом вела себя развязно и агрессивно. Жена Вагнера впоследствии вспоминала: «Она теряла над собой контроль, и он, не скрывая, рассказывал мне обо всем».

Жена Трампа постепенно сближалась со своим охранником, пока в апреле 1996 года не разразился скандал: полицейский патруль, осматривавший пляж Майами неподалеку от виллы миллиардера, Мар-А-Лаго, обнаружил прятавшегося под спасательной вышкой Спенсера Вагнера.

Он заявил полицейским, что находится здесь совсем один, пока откуда-то снизу не вылезла Марла Мэйплз в обтягивающих леггинсах для бега и коротком топе.

Эту странную историю попытались замять, однако не получилось. То, что они состоят в любовной связи, отрицали и Вагнер, и Мэйплз — да и сам Дональд Трамп заявлял, что история сфальсифицирована. Однако слухи продолжали расползаться, СМИ не оставляли Спенсера Вагнера в покое, и через четыре месяца он был уволен.

После увольнения Вагнер внезапно признался, что между ним и Марлой Мэйплз возникли отношения, однако его жена была уверена, что он просто пытался таким образом заработать денег на славе. В 2012 году он умер из-за передозировки наркотиками.

Дочери Кайли Дженнер ищут настоящего отца

Публикация от Kylie (@kyliejenner) 18 Июл 2018 в 12:13 PDT

1 февраля младшая девочка из семьи Кардашьян, 20-летняя Кайли Дженнер, и рэп-музыкант Трэвис Скотт стали родителями. Позже стало известно, что малышку назвали Сторми.

Едва девочка стала подрастать — то есть когда родители начали выкладывать ее фото в инстаграм — поклонники принялись обсуждать ее сходство с Тимом Чангом, телохранителем юной миллионерши, который по совместительству подрабатывает моделью, а также иногда охраняет сестер Кайли, Кортни и Ким Кардашьян.

Слухи о том, что Тим Чанг — настоящий отец Сторми, подпитывались рассуждениями поклонников. Они высчитали предполагаемое время зачатия ребенка и решили, что в тот момент Кайли Дженнер и Трэвис Скотт еще не объявляли о том, что встречаются.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт относились к подобным разговорам с юмором. А вот Тим Чанг однажды дал еще один повод наблюдателям решить, будто Кайли что-то скрывает. Когда портал TMZ напрямую поинтересовался, не является ли он отцом Сторми, тот резко ответил: «Я не могу ответить на это». Из этого поклонники снова сделали вывод, что дело нечисто.

В результате Тиму Чангу пришлось опубликовать в инстаграме официальное объявление. Белыми буквами на черном фоне он написал, что хотя привык хранить личную жизнь в тайне, а слухи старается игнорировать, ему придется высказаться на тему отцовства. Он заявил, что глубоко уважает всю семью Кардашьян и его отношения с ними никогда не выходили за рамки профессиональных.

«Здесь никакой истории, и я прошу, чтобы медиа больше не включали меня в сводки новостей, чрезвычайно оскорбительных для их [Кардашьян] семьи», — заявил он.

Мэр Нэшвилла лишилась поста



Фото: wikipedia.org

2018 год стал неудачным для Меган Бэрри, первой женщины-мэра Нэшвилла, самого крупного города американского штата Теннесси. И все из-за открывшейся связи с ее охранником, сотрудником местной полиции Робертом Форрестом. 54-летняя Меган Бэрри, которую приветствовали на этом посту как демократичного городского главу с либеральными взглядами, была вынуждена уйти в отставку после двух с половиной лет правления в марте 2018 года.

Это случилось после того, как обнаружилось, что вместе с охранявшим ее Робертом Форрестом она отправлялась за счет городского бюджета в длительные поездки.

Подозрения в том, что поездки за счет налогоплательщиков не были деловыми, подтвердились, когда следователи обнаружили в почте Роберта Форреста фотографии обнаженной и частично обнаженной женщины, в которой они узнали Меган Бэрри.

Ситуация усложнялась тем, что и мэр Нэшвилла, и сотрудник ее охраны — женатые люди. Впрочем, налогоплательщиков и следователей моральная сторона дела заинтересовала меньше, чем материальная: Меган Бэрри потеряла свой пост из-за того, что использовала бюджетные деньги в личных целях. Бывшего мэра обязали вернуть в казну $ 11 тыс., потраченных на развлечения.