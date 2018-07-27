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Тело как объект. Три громких скандала, в которых замешаны охранники звезд
Телохранитель — человек, который должен находиться ближе всех к тому, кого охраняет, но при этом держать дистанцию. Однако это не всегда просто с людьми, которых видишь практически 24 часа в сутки. Пока во Франции разгорается скандал из-за охранника Эммануэля Макрона Александра Беналлы,
Дональд Трамп не вынес позора
Когда миллиардер Дональд Трамп нанимал для своей второй жены Марлы Мэйплс телохранителя, владевшего боевыми искусствами, Спенсер Вагнер не подозревал, насколько сложной окажется эта работа. Дело в том, что актриса слишком любила ходить на вечеринки, при этом вела себя развязно и агрессивно. Жена Вагнера впоследствии вспоминала: «Она теряла над собой контроль, и он, не скрывая, рассказывал мне обо всем».
Жена Трампа постепенно сближалась со своим охранником, пока в апреле 1996 года не разразился скандал: полицейский патруль, осматривавший пляж Майами неподалеку от виллы миллиардера, Мар-А-Лаго, обнаружил прятавшегося под спасательной вышкой Спенсера Вагнера.
Он заявил полицейским, что находится здесь совсем один, пока откуда-то снизу не вылезла Марла Мэйплз в обтягивающих леггинсах для бега и коротком топе.
Эту странную историю попытались замять, однако не получилось. То, что они состоят в любовной связи, отрицали и Вагнер, и Мэйплз — да и сам Дональд Трамп заявлял, что история сфальсифицирована. Однако слухи продолжали расползаться, СМИ не оставляли Спенсера Вагнера в покое, и через четыре месяца он был уволен.
После увольнения Вагнер внезапно признался, что между ним и Марлой Мэйплз возникли отношения, однако его жена была уверена, что он просто пытался таким образом заработать денег на славе. В 2012 году он умер из-за передозировки наркотиками.
Дочери Кайли Дженнер ищут настоящего отца
1 февраля младшая девочка из семьи Кардашьян, 20-летняя Кайли Дженнер, и рэп-музыкант Трэвис Скотт стали родителями. Позже стало известно, что малышку назвали Сторми.
Едва девочка стала подрастать — то есть когда родители начали выкладывать ее фото в инстаграм — поклонники принялись обсуждать ее сходство с Тимом Чангом, телохранителем юной миллионерши, который по совместительству подрабатывает моделью, а также иногда охраняет сестер Кайли, Кортни и Ким Кардашьян.
Слухи о том, что Тим Чанг — настоящий отец Сторми, подпитывались рассуждениями поклонников. Они высчитали предполагаемое время зачатия ребенка и решили, что в тот момент Кайли Дженнер и Трэвис Скотт еще не объявляли о том, что встречаются.
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт относились к подобным разговорам с юмором. А вот Тим Чанг однажды дал еще один повод наблюдателям решить, будто Кайли что-то скрывает. Когда портал TMZ напрямую поинтересовался, не является ли он отцом Сторми, тот резко ответил: «Я не могу ответить на это». Из этого поклонники снова сделали вывод, что дело нечисто.
В результате Тиму Чангу пришлось опубликовать в инстаграме официальное объявление. Белыми буквами на черном фоне он написал, что хотя привык хранить личную жизнь в тайне, а слухи старается игнорировать, ему придется высказаться на тему отцовства. Он заявил, что глубоко уважает всю семью Кардашьян и его отношения с ними никогда не выходили за рамки профессиональных.
«Здесь никакой истории, и я прошу, чтобы медиа больше не включали меня в сводки новостей, чрезвычайно оскорбительных для их [Кардашьян] семьи», — заявил он.
Мэр Нэшвилла лишилась поста
2018 год стал неудачным для Меган Бэрри, первой женщины-мэра Нэшвилла, самого крупного города американского штата Теннесси. И все из-за открывшейся связи с ее охранником, сотрудником местной полиции Робертом Форрестом. 54-летняя Меган Бэрри, которую приветствовали на этом посту как демократичного городского главу с либеральными взглядами, была вынуждена уйти в отставку после двух с половиной лет правления в марте 2018 года.
Это случилось после того, как обнаружилось, что вместе с охранявшим ее Робертом Форрестом она отправлялась за счет городского бюджета в длительные поездки.
Подозрения в том, что поездки за счет налогоплательщиков не были деловыми, подтвердились, когда следователи обнаружили в почте Роберта Форреста фотографии обнаженной и частично обнаженной женщины, в которой они узнали Меган Бэрри.
Ситуация усложнялась тем, что и мэр Нэшвилла, и сотрудник ее охраны — женатые люди. Впрочем, налогоплательщиков и следователей моральная сторона дела заинтересовала меньше, чем материальная: Меган Бэрри потеряла свой пост из-за того, что использовала бюджетные деньги в личных целях. Бывшего мэра обязали вернуть в казну $ 11 тыс., потраченных на развлечения.
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Телохранитель - человек, который должен находиться ближе всех к тому, кого охраняет, но при этом держать дистанцию.
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