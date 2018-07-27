"Мы похороним вас живьем": одна из самых страшных спецопераций Второй мировой

Гибралтарский пролив — одна из важнейших стратегических точке на планете, в которой соприкасаются интересы многих государств. На этот узкий перешеек завязаны коммуникации Суэцкого канала и Босфора.



Фото: wikimedia.org

Во время Второй мировой войны англичане серьезно опасались, что немцы смогут установить контроль над Гибралтаром, отрезав Великобританию от остальной части Британской империи, ведь после захвата Франции на пути Германии к контролю всех передвижений в Средиземном море оставалась только Испания. Британская разведка решила подготовиться к худшему развитию событий и разработала операцию «Трейсер» .

Короне нужны добровольцы

Британцам было необходимо знать обо всем, что происходило в захваченном проливе, но как это сделать? Шпионов могут разоблачить, спутников тогда еще не существовало, а проводить воздушную разведку — значит, постоянно рисковать жизнями пилотов. Выход из положения нашел контр-адмирал Джон Генри Годфри, который с характерной армейской прямотой предложил создать в скале около пролива наблюдательный пункт, а чтобы немцы не могли добраться до разведчиков или чтобы они не разбежались — замуровать их в глубине скальной породы.



Фото: wikimedia.org

В небольшой камере предлагалось разместить достаточно припасов, чтобы бойцы могли продержаться год — за этот срок британцы рассчитывали победить Германию.

Командование допускало, что за это время кто-то сможет умереть, для этой ситуации было предусмотрено место в кирпичном полу, куда нужно было поместить труп и зацементировать его.



Смотровая щель. Фото: amusingplanet.com

Тем, кто согласился на практически самоубийственную миссию, до самого последнего момента не рассказывали, на что они подписались. Двое добровольцев были врачами, трое — связистами, еще один человек должен был руководить остальными. Наблюдать предполагалось через две щели размером 30 см x 15 см каждая.

В условиях совершенной секретности

Постройка секретного наблюдательного пункта началась в декабре 1941 года и продлилась почти год. Рабочие не знали, что строят, и задачи им ставились по частям — общего плана ни у кого из них не было. После окончания работ всех, кто принимал участие в строительстве, вывезли в Англию.



Тайная камера. Фото: amusingplanet.com

В итоге в толще скалы была построена камера размером 14x5x2,5 метра, откуда открывался вид на Гибралтарский залив на западе и Средиземное море на востоке. Смотровые щели были одновременно и вентиляцией.

Условия были, мягко говоря, спартанскими: небольшая жилая комната объемом 1630 кубических метров, помещение для радиосвязи, цистерна с водой объемом около 45 000 литров, туалет. Весь пол был покрыт специальной плиткой, поглощающей шум. Питался радиопередатчик от двух генераторов — ручного и велосипедного.



Фото: amusingplanet.com

Для шестерых военных, которым предстояло провести вместе год, была разработана специальная программа физических упражнений, а также перечень продуктов питания, куда, помимо всего прочего, вошли алкоголь и табак. Также была предусмотрена мини-библиотека, игровые наборы, специальная одежда и другие необходимые вещи.

Неожиданная находка

Сама же операция так и не была начата — Гитлер повернул в сторону Москвы, где лучшие части его армии были в итоге уничтожены. В 1943 году союзники выбили немцев из Северной Африки, Гибралтару ничего не угрожало, и 24 августа 1943 года было отдан приказ замуровать помещение для наблюдателей, убрав оттуда все оборудование.



Фото: amusingplanet.com

Операция «Трейсер» была настолько секретна, что о ней знали всего несколько человек, а все ее детали Джон Генри Годфри обсуждал на частной конспиративной квартире. Поэтому долгое время после войны среди населения Гибралтара ходили слухи о секретной стройке военных, но для чего она велась, никто не знал.

Энтузиасты искали секретную камеру очень долго — в течение двух лет. Напасть на след им помогли остатки велосипедного генератора тока, найденные неподалеку от секретного строения в 1997 году. Вскоре нашлась каменная кладка, разбив которую, исследователи смогли проникнуть внутрь камеры.



Брюс Купер, единственный участник секретной операции, чье имя стало известно. Фото: visit-andalucia.com

К этому моменту в мире оставался только один участник этой секретной операции — Брюс Купер. В 2008 году он прибыл в Гибралтар, чтобы исследовать найденное помещение. После осмотра он подтвердил, что обнаруженное в 1997 году строение — именно та тайная камера, которая предназначалась для него с товарищами. Через два года Брюс Купер умер в возрасте 96 лет.