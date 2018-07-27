Как я ремесленником стал. Дмитрий Кашлачев из Красного Знамени занимается изготовлением изделий из жести





Согласитесь, открыть свое дело и не зависеть от работодателей – заманчивая перспектива. Но чтобы оно действительно приносило доход, а не отбирало последние деньги и силы, очень важно правильно выбрать сферу деятельности. Как это сделал, например, Дмитрий Кашлачев из п. Красное Знамя, занимающийся изготовлением изделий из жести.

Окончив один из Гомельских профессионально-технических лицеев, поработав не один год на нанимателя и сменив не одну фирму, Дмитрий все больше убеждался в том, что хотел бы работать на себя. Да и постоянные длительные командировки не позволяли проводить достаточно времени с любимой семьей, супругой и двумя детьми. В 2015 году он окончательно «созрел» для открытия своего дела и оформился в качестве ремесленника, выбрав довольно узкую специализацию – жестянщик.

– Самая большая сложность состояла в закупке оборудования, которое, надо сказать, весьма недешевое. Первый станок, который я приобрел, стоил порядка 3 тысяч долларов, второй – около 1 тысячи. Оборудование, к слову, польского производства, очень качественное, – говорит ремесленник.

Однако бизнес развивался, количество заказов росло, и двух станков для выполнения объемов работ было недостаточно. Встал вопрос: где взять деньги для дальнейшего развития деятельности? Тут Дмитрию пришел на помощь товарищ, индивидуальный предприниматель, директор ОДО «АлВикОл» Алексей Котляров, подсказав начинающему ремесленнику о возможности получения безвозмездной субсидии. Дмитрий обратился в центр занятости, где ему была выделена субсидия в размере 15 бюджетов прожиточного минимума, что на тот момент составляло порядка 21 миллиона неденоминированных рублей. Кстати, Дмитрий Кашлачев стал первым ремесленником в нашем районе, который воспользовался возможностью получения безвозмездной субсидии. Выделенные средства были потрачены на приобретение необходимых приспособлений, что позволило расширить производство и клиентскую базу.

Работа жестянщика подобна древнему ремеслу. Заглянув в его мастерскую, я воочию увидела, как специалист превращает обычные листы тонкого металла в нечто полезное и красивое. Столь уникальные в наше время услуги востребованы в деле изготовления дымоходов, различных декоративных элементов, применяемых в строительстве и хозяйственной деятельности. Декоративные шпили, навесы для дымоходов, коньки для крыш, ведра и много другое – все это вотчина жестянщиков, готовых сделать простые вещи намного более привлекательными, украсить любое жилище, придав ему свою «изюминку». Учитывая, что изделия из жести – вещь довольно редкая, а Дмитрий Кашлачев в нашем районе своего рода монополист в этом деле (приобрести подобные изделия у нас можно только в строительных магазинах, да и то не во всех), его услуги пользуются довольно неплохим спросом. Без заказов, как он сам отмечает, сидеть не приходится ни дня. Что уж тут говорить: чтобы встретиться с нами, он едва нашел свободную минутку в своем плотном рабочем графике.

— Работа с металлом мне нравилась всегда. А сейчас, спустя три года, когда ремесло плотно вошло в мою жизнь, могу с уверенностью сказать, что изготовление изделий из жести для меня не просто источник дохода: это тот редкий случай, когда занимаешься любимым делом, в первую очередь, для души. А это очень важно для того, чтобы достичь успеха, – считает Дмитрий Кашлачев.







СПРАВОЧНО:

При каких условиях безработному предоставляется субсидия?

Преимущественное право на субсидию для начала предпринимательской деятельности предоставляется безработным, которые в связи с положением на рынке труда не имеют возможности получить подходящую работу и организуют наиболее значимые, определенные исполкомами виды предпринимательской деятельности.

Субсидия должна быть использована на приобретение инструментов, сырья, материалов, оплату услуг, а также на другие цели, связанные с организацией предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности. Позже, в сроки, установленные договором о предоставлении субсидии, необходимо будет предоставить копии документов, подтверждающих целевое использование субсидии.

Какие документы необходимо представить для получения субсидии?

Решение о предоставлении субсидии принимается в течение 14 календарных дней со дня подачи документов в отдел занятости и социально-трудовых отношений по месту жительства. После этого с безработным заключается договор о предоставлении субсидии. В документе помимо прочего в обязательном порядке предусматривается обязанность получателя субсидии возвратить ее в течение 7 дней, в случае, если он:

• вновь зарегистрируется в качестве безработного в течение 1 года после получения субсидии;

• не будет осуществлять предпринимательскую деятельность больше 6 месяцев в течение 1 года со дня регистрации в качестве ИП или регистрации ЧУП, крестьянского (фермерского) хозяйства, за исключением периода действия обстоятельств, препятствующих осуществлению предпринимательской деятельности, – если субсидия выдавалась на предпринимательскую деятельность;

• не уплатит в установленные сроки сбор за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма на следующий год после года получения субсидии – если субсидия выдавалась на агротуризм;

• не уплатит в установленные сроки сбор за осуществление ремесленной деятельности на следующий год после года получения субсидии – если субсидия выдавалась на ремесленничество.

Субсидия перечисляется на текущий (расчетный) банковский счет в ОАО «АСБ Беларусбанк».

Размер субсидии зависит от размера бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БМП), действующего на дату заключения договора о предоставлении субсидии, и составляет 11 БМП; 15 БМП – для безработных, зарегистрированных по месту жительства в малых городах и районах с высокой напряженностью на рынке труда, а также в сельских населенных пунктах; 20 БМП – для безработных, чья предпринимательская деятельность будет связана с внедрением результатов научных исследований и разработок.

По всем вопросам обращаться в отдел занятости и социально-трудовых отношений по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 2, тел. 2-21-92.

С 1 мая 2018 года размер субсидии безработным для организации предпринимательской деятельности, агротуризма или ремесленничества составляет:

• 2272,38 бел. руб. – во всех случаях, кроме указанных ниже;

• 3098,7 бел. руб. – для безработных, зарегистрированных по месту жительства в малых городах и районах с высокой напряженностью на рынке труда, а также в сельских населенных пунктах;

• 4131,6 бел. руб. – для безработных, чья предпринимательская деятельность будет связана с внедрением результатов научных исследований и разработок.

Марина КРАСНИК.

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