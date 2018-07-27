|
Более 50 пляжей Балтийского побережья в Польше закрыты для купания
28.07.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В Польше на этой неделе запретили купаться на 50 пляжах Балтийского побережья, так как из-за небывало высокой температуры воды в море возросло количество токсичных бактерий.
Региональные санитарные органы власти опубликовали предупреждение о том, что контакт с цианобактериями может вызвать аллергию и сыпь. Кроме того, наглотавшись загрязненной воды при купании можно получить серьезные проблемы с пищеварением, сообщает
В Балтийском море не наблюдалось такого интенсивного роста цианобактерий последние 12 лет. Специалисты связывают нынешнюю ситуацию с установившейся в Польше жарой - температура воздуха поднималась до 34 градусов. Высокие температуры вызвали потепление обычно холодного Балтийского моря.
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Польше на этой неделе запретили купаться на 50 пляжах Балтийского побережья, так как из-за небывало высокой температуры воды в море возросло...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)