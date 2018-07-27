Более 50 пляжей Балтийского побережья в Польше закрыты для купания

В Польше на этой неделе запретили купаться на 50 пляжах Балтийского побережья, так как из-за небывало высокой температуры воды в море возросло количество токсичных бактерий.

Региональные санитарные органы власти опубликовали предупреждение о том, что контакт с цианобактериями может вызвать аллергию и сыпь. Кроме того, наглотавшись загрязненной воды при купании можно получить серьезные проблемы с пищеварением, сообщает БЕЛТА.

В Балтийском море не наблюдалось такого интенсивного роста цианобактерий последние 12 лет. Специалисты связывают нынешнюю ситуацию с установившейся в Польше жарой - температура воздуха поднималась до 34 градусов. Высокие температуры вызвали потепление обычно холодного Балтийского моря.





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