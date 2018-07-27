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В Ивьевском районе пятилетний мальчик попал в реанимацию после попытки прокатиться на цистерне
27 июля в деревне у бабушки пятилетний мальчик решил прокатиться на цистерне. Он ухватился за элементы цистерны, но не удержался и упал. ребенок доставлен в реанимацию с тяжелыми травмами. Об этом сообщает
Несчастный случай произошел в деревне Лелюки Ивьевского района примерно в 17.35. Отдыхавший у бабушки пятилетний мальчик играл один во дворе у открытой калитки. В какой-то момент он заметил приближавшийся по дороге трактор с цистерной, водитель трактора также уидел ребенка и сбросил скорость.
«Необычное транспортное средство вызвало интерес у мальчика настолько, что он решил зацепиться за элементы цистерны и прокатиться на ней. Однако детской силы не хватило, он не удержался и упал. Водитель, увидев это, тут же остановился», — рассказали в ГАИ.
При падении ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы.
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"Необычное транспортное средство вызвало интерес у мальчика настолько, что он решил зацепиться за элементы цистерны и прокатиться на ней. Однако он не удержался и...
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