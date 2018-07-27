|
В Минске пройдет белорусско-китайский конкурс-фестиваль
28.07.2018 12:42 — Разное | Ежедневник
Минске пройдет белорусско-китайский конкурс-фестиваль">
I Белорусско-китайский международный конкурс-фестиваль "Искусство Шелкового пути" пройдет 29-31 июля в Минске.
Об этом сообщили
Участники делятся по возрастным категориям, а также на профессионалов и любителей. В состав профессионального жюри войдут педагоги-практики, доценты и профессора Белорусского государственного университета культуры и искусств, руководители творческих коллективов и студий, заслуженные и народные артисты Беларуси, лауреаты международных конкурсов и фестивалей.В дни конкурса-фестиваля "Искусство Шелкового пути" пройдут мастер-классы для участников. Открытие творческого форума состоится 29 июля во Дворце культуры профсоюзов, гала-концерт и торжественное награждение победителей - 31 июля. Организаторами конкурса являются Министерство культуры Беларуси и Белорусский государственный университет культуры и искусств.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
I Белорусско-китайский международный конкурс-фестиваль "Искусство Шелкового пути" пройдет 29-31 июля в Минске.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)