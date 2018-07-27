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В Минске пройдет белорусско-китайский конкурс-фестиваль

28.07.2018 12:42 — Разное | Ежедневник  
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I Белорусско-китайский международный конкурс-фестиваль "Искусство Шелкового пути" пройдет 29-31 июля в Минске.

Об этом сообщили БЕЛТА в Белорусском государственном университете культуры и искусств. Состязания пройдут в номинациях "Инструментальное исполнительство" (фортепиано, духовые инструменты, струнные инструменты, народные инструменты); "Пение" (народный вокал, академический вокал, эстрадный вокал); "Танец" (народный, классический, современный).

Участники делятся по возрастным категориям, а также на профессионалов и любителей. В состав профессионального жюри войдут педагоги-практики, доценты и профессора Белорусского государственного университета культуры и искусств, руководители творческих коллективов и студий, заслуженные и народные артисты Беларуси, лауреаты международных конкурсов и фестивалей.

В дни конкурса-фестиваля "Искусство Шелкового пути" пройдут мастер-классы для участников. Открытие творческого форума состоится 29 июля во Дворце культуры профсоюзов, гала-концерт и торжественное награждение победителей - 31 июля. Организаторами конкурса являются Министерство культуры Беларуси и Белорусский государственный университет культуры и искусств.
 
Теги: Минск
 
 
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I Белорусско-китайский международный конкурс-фестиваль "Искусство Шелкового пути" пройдет 29-31 июля в Минске.
 
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