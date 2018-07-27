Встреча в Тушемле



Как узнать, с какими проблемами сталкиваются жители района, какие вопросы волнуют население? Только при личной встрече. Такие встречи постоянно проводятся руководством райисполкома в различных населенных пунктах.

На этой неделе такую встречу с жителями деревни Тушемли с участием председателя Добровольского сельского Совета Виктора Филиновича провела заместитель председателя райисполкома Оксана Шейко.



Пообщаться с представителем районной власти пришли в основном люди пенсионного возраста. Их больше всего интересовали вопросы, касающиеся медицинского и социального обслуживания, работы служб, занимающихся обслуживанием телефонной и электрической связи. Например, будет ли в Добровольской врачебной амбулатории постоянный врач, должен ли он проводить с населением профилактическую работу, как правильно отпускаются лекарства, имеют ли право инвалиды на инвалидную коляску и кто должен заниматься ее доставкой, если возникнет такая необходимость.

На большинство поступивших от сельчан вопросов были даны исчерпывающие ответы. Некоторые из вопросов Оксана Николаевна обещала детально изучить и дать на них разъяснения чуть позже.

Людмила БАЛЫШ.

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