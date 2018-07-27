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Встреча в Тушемле
28.07.2018 — Разное | Свислочская газета
На этой неделе такую встречу с жителями деревни Тушемли с участием председателя Добровольского сельского Совета Виктора Филиновича провела заместитель председателя райисполкома Оксана Шейко.
Людмила БАЛЫШ.
Фото автора.
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Как узнать, с какими проблемами сталкиваются жители района, какие вопросы волнуют население? Только при личной встрече. Такие встречи постоянно проводятся...
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