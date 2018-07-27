До конца нынешнего года противовоздушная группировка Балтийского флота будет усилена новыми системами С-400 "Триумф", сообщил командующий флотом вице-адмирал Александр Носатов.

"До конца нынешнего года противовоздушная группировка Балтфлота будет усилена новыми системами С-400 "Триумф". В состав соединения ракетных катеров и кораблей войдёт МРК "Ураган" проекта 22800 ("Каракурт"), вооружённый ракетами "Калибр", хорошо зарекомендовавшими себя в ходе борьбы с международными террористами в Сирии", - говорится в поздравлении командующего по случаю Дня Военно-морского флота.

Текст поздравления распространила в субботу пресс-служба БФ.

Кроме того, по словам А.Носатова, "в программе перевооружения Балтфлота - поступление двух больших гидрографических катеров. Части морской авиации пополняются новыми самолётами Су-30СМ и модернизированными вертолётами Ка-27М, что существенно усилит боевой потенциал авиационной составляющей флота".

Он напомнил, что за последнее время полное техническое перевооружение прошли ракетные части армейского корпуса и Балтийской военно-морской базы.

"Воины берегового ракетного соединения успешно освоили противокорабельные комплексы "Бастион" и "Бал". Они надёжно прикрывают регион со стороны Балтийского моря и способны уничтожить группировки противника на значительном удалении от береговой черты. Ракетчики армейского корпуса получили в своё распоряжение комплексы "Искандер-М", - говорится в послании.

Командующий отметил, что военнослужащие Балтийского флота достойно выполняют возложенные на них обязанности, проявляют мужество и героизм в боевой обстановке, с честью несут службу по защите государственных интересов России и обеспечению её безопасности.

Он напомнил, что с начала года на флоте подготовлены несколько ударных, тральных и десантных корабельных тактических групп. Экипажи кораблей Балтийского флота на регулярной основе выполняют задачи в дальней морской зоне, совершают межфлотские переходы. Так, к примеру, в мае БДК "Минск" вернулся из Средиземного моря после выполнения задач дальнего похода. В настоящее время сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" и суда вспомогательного флота БФ выполняют задачи в Средиземноморье и Аденском заливе, отмечается в послании.

Вследствие активизации боевой учёбы сил флота, освоения и эффективного использования поступающих новых современных кораблей, самолётов, береговых ракетных комплексов и систем вооружения боевая готовность Балтийского флота вышла на более высокий уровень, подчеркивает командующий.

Он пожелал морякам-балтийцам и их семьям "здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в деле укрепления морской славы и могущества нашей великой державы".