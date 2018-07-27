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Поздравить Брест с 999-летием приехали делегации из 11 стран
Брест празднует свое 999-летие, поздравить город над Бугом с днем рождения приехали делегации из 11 стран мира, сообщает
"Наибольшее представительство у Польши и России. Также прибыли партнёры из Украины, Нидерландов, Словакии, Сербии, Израиля, Грузии, Азербайджана, Франции и Турции", - проинформировал телеканал.
Там отметили, что большинство площадок для проведения праздничных мероприятий находятся в центре города. Поздно вечером состоится концерт.
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Брест празднует свое 999-летие, поздравить город над Бугом с днем рождения приехали делегации из 11 стран мира, сообщает ОНТ. "Наибольшее представительство у Польши и...
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