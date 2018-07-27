Поздравить Брест с 999-летием приехали делегации из 11 стран

Брест празднует свое 999-летие, поздравить город над Бугом с днем рождения приехали делегации из 11 стран мира, сообщает ОНТ .

"Наибольшее представительство у Польши и России. Также прибыли партнёры из Украины, Нидерландов, Словакии, Сербии, Израиля, Грузии, Азербайджана, Франции и Турции", - проинформировал телеканал.

Там отметили, что большинство площадок для проведения праздничных мероприятий находятся в центре города. Поздно вечером состоится концерт.