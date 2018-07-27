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Александр Лукашенко встретился с председателем правления CITIC Group. Подробности переговоров

28.07.2018 15:48 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Прямые китайские инвестиции в белорусскую экономку: Александр Лукашенко во Дворце Независимости провел переговоры с председателем правления китайской корпорации CITIC Group Чан Чжэнь Мином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

CITIC Group. Какое производство построит в Беларуси за 3 года одна из крупнейших компаний мира

Этот китайский концерн входит в топ-500 крупнейших компаний мира. С партнерами из Поднебесной в Беларуси уже реализовано несколько крупных проектов. Александр Лукашенко подчеркнул: рассчитываем и в Беларуси создать государственную компанию на принципах китайского гиганта.

Александр Лукашенко встретился с председателем правления CITIC Group. Подробности переговоров

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Прежде всего хочу вас поздравить с великим успехом вашей компании. Вы ведущая компания в мире. Был бы вам очень благодарен, если бы вы подсказали нам, каким образом на основе государственной собственности создать подобную компанию в Беларуси. Пусть не такую объемную, огромную, но на таких же принципах, как функционирует ваша компания.

Я вам благодарен за то, что вы помогли создать у нас в Беларуси впервые за нашу независимую историю автомобильный завод. Я также благодарен вам за модернизацию наших цементных заводов и модернизацию Оршанского льнокомбината. Сейчас вы приступаете к реализации инновационного проекта на территории Беларуси по строительству комбината, основанного на современных биотехнологиях. Очень отрадно, что сырье белорусское, а рынок – мировой.

Александр Лукашенко встретился с председателем правления CITIC Group. Подробности переговоров

Я также приветствую вашу заинтересованность в производстве сельскохозяйственных продуктов для поставки на китайский рынок. Полностью поддерживаю и одобряю ваши планы. И я вам гарантирую, что в соответствии с нашей договоренностью мы очень быстро определимся в структуре подобного мероприятия или организации, или системы, которая будет заниматься производством, поставками и реализацией продукции в Китайской Народной Республике.

Вы за свои инвестиции и за то, что пришли в Беларусь, можете не беспокоиться. Ваша качественная, ответственная работа по договору – это полная гарантия моей поддержки деятельности здесь, в Беларуси. И, может быть, вам будет нужна моя поддержка там, где я смогу вас поддержать. Вы на это всегда можете рассчитывать.

Александр Лукашенко встретился с председателем правления CITIC Group. Подробности переговоров

Сейчас китайская корпорация приступает к реализации в Беларуси амбициозного инновационного проекта. В Пуховичском районе будет организовано высокотехнологичное агропромышленное производство полного цикла. Церемония закладки первого камня состоялась 27 июля (подробнее здесь).

 
 
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Новости Беларуси. Прямые китайские инвестиции в белорусскую экономку: Александр Лукашенко во Дворце Независимости провел переговоры с председателем правления...
 
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