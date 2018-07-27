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Военный конкурс «Снайперский рубеж» проходит под Брестом

28.07.2018 17:08 — Разное | ОНТ  
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Военные из 18 государств участвуют в конкурсе «Снайперский рубеж» под Брестом. Торжественное открытие соревнований состоялось сегодня в Брестской крепости.

Представители делегаций возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших минутой молчания. Представители Ирана, Филиппин, Монголии, Зимбабве, Венесуэлы, Мьянмы: «Снайперский рубеж» – один из самых массовых этапов Армейских международных игр (больше участников только в танковом биатлоне). Беларусь его принимает впервые.

Сами поединкиначнутся 29 июля на полигоне под Брестом. Это три этапа – индивидуальная гонка, парный зачёт и снайперская эстафета. В течение 10 дней судьи будут определять лучшего снайпера, снайперский дуэт и команду. Четвёртый этап, «Снайперская дуэль», – международный и массовый: от двух до четырёх военных от каждого государства. По результатам жеребьёвки наша команда (это девять человек) выступит под 17-м номером.

 
Теги: Брест
 
 
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​Военные из 18 государств участвуют в конкурсе «Снайперский рубеж» под Брестом. Торжественное открытие соревнований состоялось сегодня в Брестской крепости.
 
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