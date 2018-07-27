В России решили отказаться от бумажных трудовых книжек

Минтруд представил законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс России (в части формирования и ведения сведений о трудовой деятельности работника в электронном виде (электронная трудовая книжка)». Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства. Внести документ в Госдуму планируется в феврале 2019 года.



Как рассказала на заседании рабочей группы замминистра труда и социальной защиты России Любовь Ельцова, инициативой предполагается, что электронная трудовая книжка будет представлять собой базу данных о трудовой деятельности гражданина, которая формируется путем передачи работодателем сведений в электронном виде в Пенсионный фонд России.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/economics/27/07/2018/5b5b28f19a794716c4bddfd8

В России хотят отказаться от бумажных трудовых книжек и ввести взамен электронные. Внести изменения на рассмотрение в Госдуму планируется в феврале 2019 года, сообщает РБК.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Замминистра труда и социальной защиты России Любовь Ельцова рассказала, что предполагается, что электронная трудовая книжка будет представлять собой базу данных о трудовой деятельности гражданина, которая формируется путем передачи работодателем сведений в электронном виде в Пенсионный фонд России.

По ее словам, с 2020 года все работодатели должны будут передавать данные о сотрудниках в Пенсионный фонд в режиме онлайн. В настоящее время и электронная, и бумажная трудовая книжки имеют равную юридическую силу и остаются основными документами, подтверждающими трудовую деятельность работника.

В перспективе система полностью перейдет в электронную форму. До 2027 года будет действовать переходный период: работодатели обязаны вести и хранить бумажные трудовые книжки. После 1 января 2027-го Минтруд освободит их от такой ответственности.

Напомним, в Беларуси хотят отказаться от бумажных трудовых книжек и ввести взамен электронные. Вопрос перехода на электронные документы в том числе обсудили в июне на общественно-консультативном совете при Минтруда. Отказ от бумажных документов поможет минимизировать затраты нанимателей на их закупку и хранение, а работникам — защититься от недобросовестных работодателей, которые затягивают выдачу трудовой книжки при увольнении, считают в правительстве.

В перспективе система полностью перейдет в электронную форму. До 2027 года будет действовать переходный период: работодатели обязаны вести и хранить бумажные трудовые книжки. После 1 января 2027-го Минтруд освободит их от такой ответственности.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/economics/27/07/2018/5b5b28f19a794716c4bddfd8