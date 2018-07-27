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В России решили отказаться от бумажных трудовых книжек
Минтруд представил законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс России (в части формирования и ведения сведений о трудовой деятельности работника в электронном виде (электронная трудовая книжка)». Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства. Внести документ в Госдуму планируется в феврале 2019 года.
Как рассказала на заседании рабочей группы замминистра труда и социальной защиты России Любовь Ельцова, инициативой предполагается, что электронная трудовая книжка будет представлять собой базу данных о трудовой деятельности гражданина, которая формируется путем передачи работодателем сведений в электронном виде в Пенсионный фонд России.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/27/07/2018/5b5b28f19a794716c4bddfd8
В России хотят отказаться от бумажных трудовых книжек и ввести взамен электронные. Внести изменения на рассмотрение в Госдуму планируется в феврале 2019 года,
Замминистра труда и социальной защиты России Любовь Ельцова рассказала, что предполагается, что электронная трудовая книжка будет представлять собой базу данных о трудовой деятельности гражданина, которая формируется путем передачи работодателем сведений в электронном виде в Пенсионный фонд России.
По ее словам, с 2020 года все работодатели должны будут передавать данные о сотрудниках в Пенсионный фонд в режиме онлайн. В настоящее время и электронная, и бумажная трудовая книжки имеют равную юридическую силу и остаются основными документами, подтверждающими трудовую деятельность работника.
В перспективе система полностью перейдет в электронную форму. До 2027 года будет действовать переходный период: работодатели обязаны вести и хранить бумажные трудовые книжки. После 1 января 2027-го Минтруд освободит их от такой ответственности.
Напомним, в Беларуси хотят
В перспективе система полностью перейдет в электронную форму. До 2027 года будет действовать переходный период: работодатели обязаны вести и хранить бумажные трудовые книжки. После 1 января 2027-го Минтруд освободит их от такой ответственности.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/27/07/2018/5b5b28f19a794716c4bddfd8
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Сейчас и электронная, и бумажная трудовая книжки имеют равную юридическую силу и остаются основными документами, подтверждающими трудовую деятельность...
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