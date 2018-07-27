Жители Могилёвского района пожаловались в облисполком на подтопления строений и дорог

Последствия сильных дождей стали одной из острых тем прямых телефонных линий. Они прошли сегодня во всех исполкомах.

После дождей дворы домов и огороды в деревне Городщина затапливает. Вода заходит под фундаменты. Теплицы превратились в бассейны, сараи разрушаются. Ни пройти ни проехать и по дороге. Виной всему – отсутствие «ливнёвки». Со своей проблемой люди обращались и в сельсовет, и в местный жилкомхоз, но безрезультатно. Сегодня позвонили в две инстанции: в Могилевский рай- и облисполкомы.

Последствия ливня, который прошёл в Могилёве 22 июля, устранили. Прочистили «ливнёвки» на городских дорогах. Но этой ночью снова был сильный дождь, и с утра бригада опять выезжала на откачку воды. В основном речь шла о частном секторе.