"Зарплаты все поднимают и поднимают, а люди живут все хуже и хуже"

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Байнет: «За счет чего?»

«Грязными на МТЗ 800 рублей. А они все сказки рассказывают».

«Экономика не работает, а зарплаты бюджетникам хотят повысить! За счет чего?»

«Смысл поднимать зарплаты, если цены на все сразу подтягиваются вдогонку?»

«Строительство, 400 рублей в месяц (четырехдневка)».

«Откройте любой крупный сайт вакансий, и увидите: врачи 700-800 рублей, медсестры 400-500».

«Супруга в детсаду получает 400 максимум».

«Врач в Минске 600 рублей чистыми».

«Все поднимают и поднимают, а люди живут все хуже и хуже. Удивительно».

посмотрел, какие сейчас зарплаты получают работники бюджетных организаций.В июне в бюджетных организациях средняя зарплата, по данным Белстата, выросла до 752 рублей. Это на 17,1 рубля, или на 2,3% больше, чем месяцем раньше.При этом реальная зарплата, которая рассчитывается с поправкой на инфляцию, в июне выросла на 1,9% к маю.В здравоохранении в прошлом месяце в среднем получали 774 рубля: врачи — 1203 рубля, а средний медперсонал — 766 рублей. Реальные зарплаты этих специалистов за июнь по сравнению с маем выросли на 5,1% и 5,2% соответственно.Работники, которые занимаются уходом в специализированных учреждениях и предоставлением соцуслуг, зарабатывают 548 рублей.Напомним, к 2025 году зарплаты медикам, как требует президент, должны поднять в 2 раза. Первый этап повышения запланирован на этот год.В образовании средние июньские заработки составили 657 рублей. Учителя получали 766 рублей, а профессорско-преподавательский состав — 1350 рублей.Средняя зарплата в Беларуси в июне составила 953,7 рубля. Месяцем ранее белорусы зарабатывали 944 рубля.В сети который раз за неделю обсуждают тему зарплат. Некоторые сетуют:Кто-то делится информацией о своих доходах. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки