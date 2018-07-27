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"Зарплаты все поднимают и поднимают, а люди живут все хуже и хуже"

28.07.2018 16:48 — Разное | UDF  
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Правительство обещает бюджетникам до конца этого года поднять заработные платы. Планируется, что тарифная ставка будет увеличена, а также «использованы другие механизмы для роста зарплаты».

FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие сейчас зарплаты получают работники бюджетных организаций.

В июне в бюджетных организациях средняя зарплата, по данным Белстата, выросла до 752 рублей. Это на 17,1 рубля, или на 2,3% больше, чем месяцем раньше.

При этом реальная зарплата, которая рассчитывается с поправкой на инфляцию, в июне выросла на 1,9% к маю.

В здравоохранении в прошлом месяце в среднем получали 774 рубля: врачи — 1203 рубля, а средний медперсонал — 766 рублей. Реальные зарплаты этих специалистов за июнь по сравнению с маем выросли на 5,1% и 5,2% соответственно.

Работники, которые занимаются уходом в специализированных учреждениях и предоставлением соцуслуг, зарабатывают 548 рублей.

Напомним, к 2025 году зарплаты медикам, как требует президент, должны поднять в 2 раза. Первый этап повышения запланирован на этот год.

В образовании средние июньские заработки составили 657 рублей. Учителя получали 766 рублей, а профессорско-преподавательский состав — 1350 рублей.

Средняя зарплата в Беларуси в июне составила 953,7 рубля. Месяцем ранее белорусы зарабатывали 944 рубля.


Байнет: «За счет чего?»

В сети который раз за неделю обсуждают тему зарплат. Некоторые сетуют: «Поднимают — плохо, не поднимают — плохо». Кто-то делится информацией о своих доходах. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«Грязными на МТЗ 800 рублей. А они все сказки рассказывают».


«Экономика не работает, а зарплаты бюджетникам хотят повысить! За счет чего?»


«Смысл поднимать зарплаты, если цены на все сразу подтягиваются вдогонку?»


«Строительство, 400 рублей в месяц (четырехдневка)».


«Откройте любой крупный сайт вакансий, и увидите: врачи 700-800 рублей, медсестры 400-500».


«Супруга в детсаду получает 400 максимум».


«Врач в Минске 600 рублей чистыми».


«Все поднимают и поднимают, а люди живут все хуже и хуже. Удивительно».

 
Теги: Минск
 
 
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Правительство обещает бюджетникам до конца этого года поднять заработные платы.
 
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