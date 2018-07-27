Кыргызстан направил ноту протеста Беларуси из-за директора БНБК Даниила Урицкого



Даниил Урицкий. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Данияр Усенов. Фото: Reuters

Как утверждает киргизская сторона, директор ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация»— бывший премьер-министр Кыргызстана, приговоренный на родине к пожизненному заключению.говорится в сообщении.В МИД Кыргызстана с сожалением отметили, что, несмотря на нацеленность киргизской стороны в последние годы на активизацию двустороннего киргизско-белорусского сотрудничества по всем направлениям, взаимное участие в интеграционных объединениях, таких как СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, продолжение поддержки официальным Минском деятельности осужденных бывших высокопоставленных чиновников Кыргызстана на территории Беларуси в очередной раз наносит ущерб двусторонним дружественным отношениям, вызывает недовольство со стороны киргизской общественности, ранит чувства родных и близких погибших и пострадавших в ходе событий 7 апреля 2010 года (тогда погибли около 90 человек и около полутора тысяч получили ранения. — Прим. TUT.BY).Киргизская сторона вновь призывала власти Беларуси изменить свой подход к данной ситуации и выполнять принятые на себя международные обязательства.Данияр Усенов после событий 2010 года бежал из страны. Он был обвинен в тяжких преступлениях и заочно осужден на пожизненный срок. Информация о том, что Данияр Усенов проживает в Беларуси под именем Даниила Урицкого, впервые появилась в белорусских СМИ в декабре 2017 года.На открытии 27 июля ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» был представлен директор предприятия — Даниил Урицкий. Журналисты опознали в нем бывшего премьер-министра Кыргызстана Данияра Усенова, но организаторы мероприятия сообщили, что директор не будет это комментировать.Корреспондентвсе же поговорил с Даниилом Урицким. На вопрос, является ли он на самом деле бывшим премьер-министром Кыргызстана, Урицкий ответил следующее:На дополнительные вопросы Урицкий не захотел отвечать. Однако буквально через минуту он через молодого человека попросил корреспондента вернуться и отложить в сторону камеру и диктофон. Только после этого он согласился говорить. Директор БНБК показал белорусский паспорт на имя Даниила Урицкого. На просьбу опровергнуть информацию, что он является Данияром Усеновым, он отвечал уклончиво. Позже не под диктофонную запись он позволил процитировать себя следующим образом:Также напомним, что бывший президент Кыргызстана Курманбек Бакиев с семьей бежал из страны и по приглашению президентапроживает в Беларуси с 2010 года. Он построил дом в Лебяжьем, получил белорусский паспорт и даже был награжден белорусским орденом Дружбы народов. На родине в отношении экс-президента Кыргызстана было возбуждено несколько уголовных дел, по которым его трижды заочно осудили, он приговорен к пожизненному заключению.