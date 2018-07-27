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МИД Беларуси и России отреагировали на призыв Армении сменить генсека ОДКБ

28.07.2018 16:39 — Разное | UDF  
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Юрий Хачатуров. Фото: пресс-служба ОДКБ
В Москве отметили, что Ереван должен инициировать отзыв своего гражданина Юрия Хачатурова с поста генсека организации. Об этом заявила пресс-служба МИД России. Аналогичного мнения придерживаются и в МИД Беларуси, сообщил TUT.BY официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

По сообщению российской стороны, 28 июля состоялся телефонный разговор главы МИД России с армянским коллегой. Отмечается, что Сергей Лавров дал необходимые разъяснения Зограбу Мнацаканяну по вопросу замены генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова.

«В частности, было указано, что в соответствии с правилами процедуры ОДКБ именно армянская сторона должна официально инициировать отзыв своего гражданина с поста генерального секретаря ОДКБ, если решение о таком отзыве было принято в Ереване», — говорится в сообщении.

«Мы придерживаемся аналогичного подхода по поводу функционирования и руководства ОДКБ. Есть установленные процедуры, согласованные всеми. И разумеется, они должны соблюдаться», — сообщил TUT.BY официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Ранее ситуацию с генсеком ОДКБ также обсудили президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Напомним, 28 июля Армения предложила странам — участникам ОДКБ начать процесс замены генсека организации Юрия Хачатурова.

27 июля ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, однако удовлетворил ходатайство об освобождении под залог в размере 5 млн драмов (около 10 тысяч долларов. — Прим. TUT.BY). Хачатуров будет освобожден. В то же время покидать пределы республики Хачатуров не сможет. Ему было предъявлено обвинение в свержении совместно с другими лицами 1 марта 2008 года конституционного строя Армении. Ранее это обвинение было предъявлено экс-президенту Армении Роберту Кочаряну.

1 марта 2008 года в Ереване прошли митинги против результатов президентских выборов. Они были жестоко разогнаны, в результате чего погибли 10 человек, свыше 250 получили ранения. Хачатуров в 2008 году командовал частями ереванского гарнизона и был заместителем министра обороны Армении. Роберт Кочарян в то время был президентом Армении.

В настоящее время Юрий Хачатуров занимает пост генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности. В состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Генсек ОДКБ считается ее высшим административным должностным лицом и осуществляет руководство секретариатом организации.

Решение о назначении Юрия Хачатурова генеральным секретарем ОДКБ президенты шести стран — членов организации приняли весной 2017 года. К своим обязанностям в штаб-квартире в центре Москвы он приступил 2 мая того же года. Представитель Армении занял свой пост согласно утвержденному в организации принципу кадровой ротации представителей стран по алфавиту.

По Соглашению о правовом статусе ОДКБ, генсек и члены его семьи, проживающие вместе с ним, если они не являются гражданами государства пребывания, пользуются привилегиями и иммунитетами в объеме, предусмотренном Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года. Они не подлежат уголовной, гражданской и административной ответственности за сказанное или написанное ими и за действия, совершенные ими в качестве должностных лиц. Лишить генсека иммунитета может только Совет глав государств. При этом, согласно ст. 21 соглашения, организация может отказаться от иммунитета ее должностного лица, если иммунитет препятствует осуществлению правосудия.

 
 
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В Москве отметили, что Ереван должен инициировать отзыв своего гражданина Юрия Хачатурова с поста генсека организации.
 
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