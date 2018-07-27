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"Это убийство": Семья Кобзона сделала заявление
Иосиф Кобзон. Фото: Pravda Komsomolskaya/Global look press
"С Иосифом Давыдовичем все хорошо, сидит пьет кофе с Нелли Михайловной и с медсестрой", – отрезала Гелена в беседе с корреспондентом RT.
Семья певца шокирована сообщениями СМИ. "Как можно над ним так издеваться и над нашими родственниками? Я сейчас обзванивала всех родственников, потому что они просто в обмороке", – пожаловалась женщина.
Гелена еще раз подчеркнула, что народный артист СССР находится в клинике на плановом лечении. "Ему положено это лечение ввиду его болезни", – пояснила она.
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Иосиф Кобзон хорошо себя чувствует и находится в сознании.
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