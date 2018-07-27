"Это убийство": Семья Кобзона сделала заявление



Иосиф Кобзон. Фото: Pravda Komsomolskaya/Global look press

отрезала Гелена в беседе с корреспондентом RT.Семья певца шокирована сообщениями СМИ.– пожаловалась женщина.Гелена еще раз подчеркнула, что народный артист СССР находится в клинике на плановом лечении.– пояснила она.Как писали, данные о состоянии онкобольного Иосифа Давыдовича сильно разнятся. Неназванные источники различных СМИ утверждают, что артист без сознания был доставлен в больницу 20 июля, через неделю его подключили к аппарату ИВЛ, а в ночь на 28 июля Кобзон впал в кому. Родственники и исполнители певца в свою очередь эти сообщения опровергают, заявляя, что артист чувствует себя нормально. Отметим, что самна телефонные звонки не отвечает.