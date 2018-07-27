ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Это убийство": Семья Кобзона сделала заявление

28.07.2018 16:37 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иосиф Кобзон. Фото: Pravda Komsomolskaya/Global look press
Иосиф Кобзон хорошо себя чувствует и находится в сознании. Об этом сообщила сестра артиста Гелена. Родственница певца обрушилась на СМИ с критикой.

"С Иосифом Давыдовичем все хорошо, сидит пьет кофе с Нелли Михайловной и с медсестрой", – отрезала Гелена в беседе с корреспондентом RT.

Семья певца шокирована сообщениями СМИ. "Как можно над ним так издеваться и над нашими родственниками? Я сейчас обзванивала всех родственников, потому что они просто в обмороке", – пожаловалась женщина.

Гелена еще раз подчеркнула, что народный артист СССР находится в клинике на плановом лечении. "Ему положено это лечение ввиду его болезни", – пояснила она.

Как писали Dni.Ru, данные о состоянии онкобольного Иосифа Давыдовича сильно разнятся. Неназванные источники различных СМИ утверждают, что артист без сознания был доставлен в больницу 20 июля, через неделю его подключили к аппарату ИВЛ, а в ночь на 28 июля Кобзон впал в кому. Родственники и исполнители певца в свою очередь эти сообщения опровергают, заявляя, что артист чувствует себя нормально. Отметим, что сам Иосиф Кобзон на телефонные звонки не отвечает.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иосиф Кобзон хорошо себя чувствует и находится в сознании.
 
Новости дня
Новости разные
 
Должникам будут рассылать жировки другого цвета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.07.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика