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Дом Виктории Азаренко в Веснинке. Фото: tut.by

В отличие от других пловчихе квартиру не подарили





Фото: president.gov.by

Лукашенко просто хорошо относится к Герасимене

«Блестящего успеха добилась Александра Герасименя! До нее в истории суверенной Беларуси в плавании у нас еще никогда не было олимпийских наград. Теперь – сразу две серебряные. Надеюсь, что достижение Саши послужит ориентиром для остальных, в том числе юных спортсменов».





«За мной никого нет… Нет человека, который выстроил бы структуру вида спорта, заботился о спортсменах, о подготовке резерва».





Фото: noc.by

Фото: president.gov.by

Многократный призер Олимпийских игрпопросила«дать землю» и в результате,, стала владелицей участка в Дроздах-2 (бывшая деревня Веснинка).Цена земли в этом районе начинается от 400 тысяч долларов за старый дом под снос.В Дроздах-2 уже выделяли землю спортсменке – теннисистке. Но ее заслуги выглядят несравненно выше. Азаренко была первой ракеткой мира в престижном виде спорта (мировой знаменитостью) и выигрывала «золото» на Олимпиаде. У Герасимени за плечами две серебряные и одна бронзовая награды на Олимпийских играх.Так что заставило Лукашенко подарить Герасимене «золотой» участок?называет несколько причин.В 2010-е белорусским спортсменам, завоевавшим медали на Олимпиадах, нередко дарили недвижимость. Причем квартиры от государства и спонсоров доставались не только золотым медалистам. К примеру, однокомнатную квартиру подарили бронзовому призеру Олимпийских игр в Сочи биатлонисткеСамые именитые спортсмены получили не только квартиры, но и земельные участки в престижных районах.Герасименя же после Олимпиады-2016 рассказала на пресс-конференции, что строит квартиру за свои деньги: «Достраиваю квартиру, поэтому, думаю, немаленькая часть призовых пойдет на эти цели. Где строюсь? В Уручье».Вполне вероятно, Лукашенко мог посчитать, что пловчиха несправедливо обделена: все же в ее копилке три олимпийские медали – пусть и не высшей пробы. Он не просто распорядился выделить ей участок, но и указал сделать этот в престижном районе – рядом с домом руководителя своей Администрации.Еще одно объяснение щедрого подарка руководителя Беларуси заключается в его отношениях со спортсменкой. Красивая и обаятельная пловчиха однажды уже попросила Лукашенко об одолжении, и он ее просьбу исполнил мгновенно.Это произошло на награждении белорусских призеров Олимпиады-2012. Лукашенко дал понять, что восхищается пловчихой:Герасименя в ответ попросила руководителя Беларуси найти новую кандидатуру на пост председателя федерации плавания:Так девушка сменила руководителя федерации: вместо бывшего министра ЖКХим стал вице-премьерЛукашенко и позже встречался и общался с пловчихой. В 2016 году он вручил ей вторую государственную награду (вслед за орденом Отечества III степени) – орден Почета.На то, что руководитель Беларуси хорошо относится к пловчихе, указывает и тот факт, что другой спортсмен вряд ли бы удостоился участка в престижном районе после тех высказываний, которые не побоялась сделать Герасименя.Она открыто заявляла, что исторический бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» ей, чем вызвала недовольство министра спорта. Герасименя также рассказывала, что высоко ценила Геннадия Буравкина. Однажды она была у поэта в гостях и целый вечер разговаривала с ним на белорусском языке. Даже такая независимая позиция, похоже, не изменила отношение Лукашенко к ней.