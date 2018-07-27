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Вот это улов! Поймали сома весом более 40 кг

28.07.2018 17:05 — Разное | Партизан  
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Николай Шепетов из Бобруйска установил рекорд праздника «Большая бард-рыбалка» в Быховском районе, передает БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА
 Участник рыболовных соревнований продемонстрировал удивительный улов — сома, который потянул на 42,5 кг. По словам бессменного судьи соревнований Андрея Коврижкина, на данный момент это рекорд. До сих пор самой крупной рыбой, пойманной на бард-рыбалке, был сом в 12,5 кг.

«Достал его примерно в 10 утра. Я понимал, что при такой погоде поймать другую рыбу шансов меньше. Поэтому закинул одну удочку, но основной упор все же сделал на сома — повесил живца и работал квоком (приманка, удары которой по воде привлекают сома). И вот результат», — сказал счастливый рыбак.

Николай Шепетов родом из этих мест и хотя живет в Бобруйске, часто рыбачит на малой родине. Он может похвастаться даже более завидным уловом из этих мест. «В прошлом году словил сома на 54 кг, но не на бард-рыбалке. Участвую в соревновании впервые, раньше как-то стеснялся», — признался Николай.

IX Международный музыкально-спортивный праздник «Большая бард-рыбалка» проходит 27−29 июля на берегу Чигиринского водохранилища. Одним из главных его событий являются рыболовные соревнования. В этом году в них участвуют 18 человек, в том числе 5 — в личном зачете, остальные — в составе команд.


 
 
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Николай Шепетов из Бобруйска установил рекорд праздника «Большая бард-рыбалка» в Быховском районе, передает БЕЛТА.
 
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