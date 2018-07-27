Игроки сборной России, занявшей 8-е место на ЧМ-2018, удостоены званий заслуженных мастеров спорта РФ

Итоговое место сборной России на ЧМ-2018 — 8-е, хотя в четвертьфинале против хорватов, в отличие от других вылетевших, она проиграла не в основное время, а в серии пенальти.





В пресс-службе ФИФА "Спорт-Экспрессу" пояснили, что места зависят от стадии, до которой добрались команды, и от общего количества очков, набранных в турнире. При этом за победу в серии пенальти дается одно очко — как за обычную ничью. Если же очков равное количество, то в дело вступают другие критерии, важнейший из которых — разность мячей. Если число забитых и пропущенных мячей одинаковое, команды делят место между собой.









Сборная России на ЧМ-2018 набрала очков меньше, чем другие участники четвертьфиналов, потому и стала восьмой.



