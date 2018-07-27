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Мясникович инициировал создание института государственных экспертов
Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович совершил рабочую поездку в Советский район Минска. Во время ее спикер посетил научно-технологический парк БНТУ «Политехник», встретился с ректорами вузов, руководителями учреждений среднего специального и профессионально-технического образования.
После этого состоялся прием граждан Советского района. Они интересовались возможностью выплаты минимальной социальной стипендии всем студентам, правом присвоения ученых званий, строительством студенческого кампуса.
Михаил Мясникович,
Чтобы эти проекты действительно работали, должна быть очень серьезная экспертиза. Ее нужно сделать более жесткой, особенно для тех проектов, которые реализуются за счет бюджетных средств. "Для этого нужно создать институт государственных экспертов, — считает сенатор. — Возможно, они должны утверждаться решением главы государства. Если эксперт ставит свою подпись, это будет говорить о том, что конкретная научная тематика или инновационная разработка является действительно новой не только для отечественной экономики, но и на мировом уровне. В этом случае меньше будет мелких тем и патентов и научно-технических отчетов, которые лежат на полке", — подчеркнул Михаил Мясникович.
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Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович совершил рабочую поездку в Советский район Минска. Во время ее спикер посетил...
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