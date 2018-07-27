Мясникович инициировал создание института государственных экспертов

После этого состоялся прием граждан Советского района. Они интересовались возможностью выплаты минимальной социальной стипендии всем студентам, правом присвоения ученых званий, строительством студенческого кампуса.













сообщает zviazda.by инициировал создание института государственных экспертов в Беларуси, который давал бы объективную оценку научным и инновационным проектам, претендующим на финансовую поддержку государства и внедрение в реальную сферу экономики. В первую очередь речь идет о научных разработках инновационного характера, для реализации которых привлекается бюджетное финансирование или финансирование предприятий. Михаил Мясникович,zviazda.by инициировал создание института государственных экспертов в Беларуси, который давал бы объективную оценку научным и инновационным проектам, претендующим на финансовую поддержку государства и внедрение в реальную сферу экономики. В первую очередь речь идет о научных разработках инновационного характера, для реализации которых привлекается бюджетное финансирование или финансирование предприятий.





Чтобы эти проекты действительно работали, должна быть очень серьезная экспертиза. Ее нужно сделать более жесткой, особенно для тех проектов, которые реализуются за счет бюджетных средств. "Для этого нужно создать институт государственных экспертов, — считает сенатор. — Возможно, они должны утверждаться решением главы государства. Если эксперт ставит свою подпись, это будет говорить о том, что конкретная научная тематика или инновационная разработка является действительно новой не только для отечественной экономики, но и на мировом уровне. В этом случае меньше будет мелких тем и патентов и научно-технических отчетов, которые лежат на полке", — подчеркнул Михаил Мясникович.



