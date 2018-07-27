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Модернизация «Гродно Азот» и поставка оборудования на «Славкалий»: председатель правления CITIC Group поделился планами проектов в Беларуси
Минск и Пекин обсуждают новые инвестиционные проекты. Сегодня во Дворце Независимости состоялись переговоры Александра Лукашенко с председателем правления китайской корпорации CITIC Group Чан Чжэньмином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот китайский концерн входит в топ-500 крупнейших компаний мира. Сегодня глава государства заверил главу правления CITIC Group, что инвестиции корпорации в белорусскую экономику дадут свои результаты.
Чан Чжэньмин, председатель правления китайской корпорации CITIC Group:
Между Китаем и Беларусью наблюдаем всепогодные партнерские отношения. В течение последних двух дней мы вели продуктивные переговоры с нашими белорусскими партнерами. Мы считаем, что в Беларуси очень благоприятные условия для работы. Уверен, что есть большая взаимодополняемость между белорусским рынком и профилем нашей деятельности – не только корпорации, но и всего Китая.
В данный момент связи между Минском и Пекином называют наилучшим периодом в истории взаимоотношений. И сегодня во Дворце Независимости Чан Чжэньмин подчеркнул, что главная задача корпорации – воплотить в жизнь договоренности, достигнутые главами государств на личном уровне.
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Модернизация «Гродно Азот» и поставка оборудования на «Славкалий»: председатель правления CITIC Group поделился планами проектов в Беларуси
Минск и Пекин обсуждают новые инвестиционные проекты. Сегодня во Дворце Независимости состоялись переговоры Александра Лукашенко с председателем правления...
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