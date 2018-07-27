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Тренер рассказала подробности гибели чемпионки Беларуси и России по футболу

28.07.2018 18:38 — Разное | Партизан  
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Тренер команды «Зорка-БДУ» Наталья Минкина в интервью SPORT.TUT.BY поделилась некоторыми подробностями происшествия на озере в Кобринском районе, где 22 июля утонула футболистка Юлия Борисенко, а также рассказала о характере погибшей спортсменки.

— Всех деталей того, что случилось, я не знаю. Насколько мне известно, девчонки поехали компанией отдыхать под Брест. В Кобрин, по-моему. Обычно Юля не плавает и не купается. Но на этот раз пошли все втроем искупнуться. А когда выбежали из озера на берег, увидели, что Юли уже с ними нет.

Вызвали водолазов. Приехала одна группа, но она Юлю не нашла. Потом вызвали более опытную группу. И она обнаружила тело в 50 метрах от того места, где девушки выбегали из воды на берег. Нашли Юлю через 6−7 часов.

Вчера на место происшествия приехали родители, а Юлю сейчас везут в Калинковичи, сегодня в полдень будут похороны, мы едем всей командой, — рассказала Наталья Минкина.

По словам тренера, неизвестно, почему в тот день Юлия Борисенко решила искупаться.

— Я разговаривала с девушками, они тоже в шоке. Юля обычно не купалась. Не то чтобы не умела, но плохо плавала. Но вот так получилось... Неизвестно, почему и как. Думаю, завтра, когда приедем на похороны, узнаем о происшествии больше. Потому что и по вскрытию будет информация. Все-таки вскрытие часто о многом может сказать, — предположила Наталья Минкина.

Она также отметила, что проблем со здоровьем спортсменка не испытывала.

— Вообще не было никаких проблем. Была совершенно здорова. Поэтому вариант, что у нее там сердце схватило, — мне кажется, это не то.

У вас на страничке во «ВКонтакте» есть фото команды, размещенное 21 июля, в день игры со «Славянкой». Почти все девушки веселые, улыбаются, а у Юли лицо самое серьезное или даже грустное...

— Она всегда такая серьезная. У нее такая натура — со своими амбициями, со своим индивидуальным характером. Юля отличалась от всех девчонок. Очень отличалась. Так что вы верно все заметили. И это можно увидеть на многих наших общих фотографиях. Всегда имела собственное мнение, проявляла характер, иногда было тяжело с ней. Но мы приходили к общему знаменателю.


21 июля. «Зорка-БДУ» в день матча со «Славянкой» — последнего для Юлии Борисенко (крайняя слева в нижнем ряду). Фото: страница Натальи Минкиной во «ВКонтакте» 


Хотя сама по себе она общительный человек, хороший, достойный. Но спортивные амбиции у нее всегда были очень высокими. И в футболе она была профессионалом в своем деле. По моему мнению, таких в Беларуси очень мало. Я недавно в нашей команде работаю, но вижу, как кто тренируется. И Юля Борисенко с Лианой Мирошниченко (они вместе перешли к нам из «Минска» после прошлого сезона) действительно настоящие профессионалы. Если б у нас в Беларуси было больше таких игроков, было бы здорово, — уверена Наталья Минкина.

О том, как складывалась личная жизнь у спортсменки, наставница ничего сказать не может.

— В личную жизнь девчонок я не лезу. У меня такая позиция. Да и Юля в этом плане очень закрытый человек. Не думаю, что она стала бы рассказывать кому-то про свою личную жизнь. Разве что только очень близким друзьям. Им всем сейчас, конечно, тяжело. И особенно родителям. Я сама недавно сестру потеряла и знаю, что это такое...


Футболистка «Зоркi-БДУ» Лиана Мирошниченко, с которой погибшая спортсменка давно дружила, в разговоре с корреспондентом SPORT.TUT.BY не стала говорить о деталях происшествия, но отметила, что трагедии ничто не предвещало.

— Да, я там была. Это несчастный случай. Больше ничего не скажу вам. Мне тяжело сейчас говорить об этом. Не было ли каких-то предчувствий? Нет, все хорошо было, — сказала Лиана Мирошниченко.


 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Тренер команды «Зорка-БДУ» Наталья Минкина в интервью SPORT.TUT.BY поделилась некоторыми подробностями происшествия на озере в Кобринском районе, где 22 июля утонула...
 
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