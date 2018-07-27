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Самая стильная фотосессия Домрачевой – роскошна не только одежда
Возможно, главная спортсменка Беларуси недавно завершила карьеру. Спортивные заботы остались позади – Дарья сосредоточилась на семье.
О жизненных изменениях белоруска расказала в интервью журналу Fashion collection Belarus. Дарья не сомневается, что дочь Ксения в будущем станет спортсменкой. Хочет найти в Беларуси место для хранения коллекции наград, потому что делать культ медалей дома неправильно. И пригласила всех желающих искать ее на беговых дорожках столицы – пробежаться вместе с четырехкратной олимпийской чемпионкой может каждый.
Интервью ценно не только словами Дарьи, но и фотографиями. Дарья ценит моду – и вот тому доказательства.
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Возможно, главная спортсменка Беларуси недавно завершила карьеру. Спортивные заботы остались позади – Дарья сосредоточилась на семье.
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