ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бельгиец может стать самым дорогим в истории футболистом

28.07.2018 18:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Лондонский футбольный клуб «Челси» потребовал от «Реала» 200 миллионов фунтов стерлингов (224 миллиона евро) за трансфер полузащитника Эдена Азара.



Об этом пишет Daily Mail.

По информации издания, испанский клуб пока не готов заплатить за игрока такую сумму. Отмечается, что сам Азар хотел бы переехать в Мадрид, однако футболист не оказывает давления на «Челси» в вопросе трансфера.

В случае успешного завершения переговоров бельгиец станет самым дорогим в истории футболистом. На данный момент им является бразилец Неймар, за которого ПСЖ летом прошлого года отдал 222 миллиона евро «Барселоне».

Азар является одним из кандидатов на замену португальцу Криштиану Роналду, который ушел из «Реала» в «Ювентус» за 100 миллионов евро.

На чемпионате мира бельгиец вместе с командой завоевал бронзовые медали и получил «Серебряный мяч». Лучшим игроком турнира признали хорвата Луку Модрича.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лондонский футбольный клуб «Челси» потребовал от «Реала» 200 миллионов фунтов стерлингов (224 миллиона евро) за трансфер полузащитника Эдена Азара.
 
Новости дня
Новости разные
 
Омбудсмен: Кочарян не жалуется на условия содержания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.07.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика