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​Наркобарон из Колумбии предложил 70 тыс. долларов тому, кто уничтожит полицейскую собаку

28.07.2018 20:10 — Разное | ОНТ  
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Колумбийские наркоторговцы разместили в Интернете объявление, где обещают вознаграждение в размере 70 тыс. долларов тому, кто убьёт полицейскую овчарку по кличке Призрак, сообщают СМИ.

Дело в том, что пёс слишком хорошо ищет наркотики, помогая полиции быстро находить преступников.

По данным СМИ, Призрак за последние три года службы в подразделении по борьбе с наркотиками обнаружил в общей сложности девять тонн кокаина, чем сильно помешал банде «Клан залива», которая перевозит запрещённые вещества.

С целью лишить полицию такой ищейки глава группировки Дарио Усуга пообещал тому, кто уничтожит пса, крупную сумму. Полиция узнала об этом и перевела собаку на службу в аэропорт Боготы. Правоохранители надеются, что там Призрак будет подвергаться меньшему риску.

 
 
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Дело в том, что пёс слишком хорошо ищет наркотики, помогая полиции быстро находить преступников.
 
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