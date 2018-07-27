​Наркобарон из Колумбии предложил 70 тыс. долларов тому, кто уничтожит полицейскую собаку

Колумбийские наркоторговцы разместили в Интернете объявление, где обещают вознаграждение в размере 70 тыс. долларов тому, кто убьёт полицейскую овчарку по кличке Призрак, сообщают СМИ.

Дело в том, что пёс слишком хорошо ищет наркотики, помогая полиции быстро находить преступников.

По данным СМИ, Призрак за последние три года службы в подразделении по борьбе с наркотиками обнаружил в общей сложности девять тонн кокаина, чем сильно помешал банде «Клан залива», которая перевозит запрещённые вещества.

С целью лишить полицию такой ищейки глава группировки Дарио Усуга пообещал тому, кто уничтожит пса, крупную сумму. Полиция узнала об этом и перевела собаку на службу в аэропорт Боготы. Правоохранители надеются, что там Призрак будет подвергаться меньшему риску.