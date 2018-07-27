«Это целая мини-оранжерея!»: как балкон в центре Гродно превратился в арт-объект

Прохожие, поднимающие голову вверх и замирающие около дома №4 на проспекте Космонавтов уже не редкость. Местные жители привыкли к таким «экскурсиям». На что они смотрят? Яркий балкон, увешанный цветами – вот что привлекает внимание. Если присмотреться можно увидеть еще и экзотических птиц. Корреспондент «ГП» узнал, кто же навел красоту и поговорил с хозяевами мини-оранжереи.

Облагородили балкон Роберт и Галина Бордюг. Семейная пара уже 6 лет каждый год готовит его к новому теплому сезону. Делают они это исключительно вместе. Два года подряд цветник забирал звание лучшего балкона в Гродно – в 2013 и 2014.

– Делали изначально для себя. Мы здесь не так давно живем, в прошлой квартире у нас был только маленький цветочный балкон, а здесь места побольше, душа радуется. И мне, и жене нравится ухаживать за цветами. Сейчас им нужно особое внимание – погода стоит жаркая. Каждое утро выхожу на балкон и пью кофе, нравится наблюдать за проезжающими машинами, мне по душе городская суета, – рассказывает Роберт.





Но цветы у семейной пары не только на балконе: по всему дому стоят красивые вазоны, даже на лестничной клетке подоконник уставлен кашпо.

– Мне нравится возиться с растениями, создавать красоту. И просто замечательно, что мы ей можем поделиться. Каждый день кто-то останавливается под нашим балконом, фотографирует, родители детям показывают. Мы рады, что наш труд приносит удовольствие не только нам, – делится Галина.





Среди множества цветов на балконе «живут» аисты, милая пчелка, певчие птички и попугаи. Яркие фигурки создают особое настроение. В этой мини-оранжерее солнечно и тепло даже в непогожий день.



















