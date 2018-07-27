На Гродненщине увеличилось количество туристов в речных пунктах пропуска

Как сообщила официальный представитель Гродненской региональной таможни Юлия Романюк, более полутора тысяч туристов пересеклио границу за 2-й квартал через речные пункты пропуска Гродненской региональной таможни.

С 1 мая начали работу сезонные пункты пропуска Лесная-Рудавка» на Августовском канале и «Привалка» («Швяндубре») на Немане. За 2-й квартал этого года через оба пункта пропуска проследовали более 1,5 тысячи физических лиц, порядка 200 байдарок, катеров и иных маломерных судов, в отношении которых произведен таможенный контроль.

– Примечательно, что почти 80% человек и 60% плавсредств от общего количества приходится на «Лесную-Рудавку», через которую с прошлого года граждане следуют не только на водном транспорте, но и пешком, границу пересекают также велосипедисты, – рассказала Юлия Романюк.