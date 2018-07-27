Председатель облисполкома Владимир Кравцов встретился с маршалом Сената Республики Польша Станиславом Карчевским

Встреча в Гродно стала частью визита польской делегации в Беларусь. Станислав Карчевский также побывал в Минске, где встретился со своим коллегой – председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаилом Мясниковичем.







Будучи маршалом польского Сената, я веду парламентскую дипломатию. В Минске мы обсудили разные вопросы. Ранее я уже встречался с Михаилом Мясниковичем в 2016 году во время официального визита в Минск. Сегодня также состоялась долгая беседа, обсуждали в числе прочих вопросы, связанные с его визитом в Варшаву, который вскоре должен состояться, – отметил Станислав Карчевский. – Мы обсудили и то, что в ходе его визита может также состояться заседание межправительственной комиссии по вопросам сотрудничества. Говорили о том, что многое нас сближает, причем не только граница и очень богатая общая история, но и общие интересы. Отрадно, что в настоящее время мы отмечаем увеличение товарооборота между Польшей и Беларусью. На сегодняшний день он составляет почти 3 миллиарда долларов в год. – отметил Станислав Карчевский. –







Говоря о международном сотрудничестве, Владимир Кравцов также отметил, что по внешнеторговому обороту Беларуси Польша занимает второе место.

– На Гродненщине работает около ста предприятий и организаций с польским капиталом. Есть хороший потенциал развития нашего сотрудничества в экономической сфере, особенно в таких направлениях, как логистика. Есть интерес, в том числе и со стороны польского бизнеса, использовать узкую железнодорожную колею, которая заходит на территорию области, – сказал Владимир Кравцов. – Еще одно перспективное направление – туризм. У нас в последнее время много делается в этом направлении. На территории области, в том числе Гродно, действует безвизовый режим для граждан 80 стран. И мы видим, как с каждым годом увеличивается поток туристов. Тем более, в области и Гродно есть что посмотреть.

Заинтересована белорусская сторона и в том, чтобы развивать общее с Польшей достояние – Августовский канал, для чего нужны в том числе и соответствующие решения со стороны правительства Польши, Министерства иностранных дел.





Особенно активно идет сотрудничество в сфере культуры – обменные концерты, творческие мероприятия, выставки и так далее – все это лишь укрепляет связи между народами двух стран. А Гродненщина всегда была открытой для международных контактов. Это самый многонациональный регион Беларуси. Не случайно именно в городе над Неманом проходят заключительные мероприятия Республиканского фестиваля национальных культур, во время которых свою культуру и традиции презентуют несколько десятков национальностей, представители которых живут в Беларуси. Традиционно участвуют в празднике и поляки, а их подворье пользуется большой популярностью.

В будущем, уверены стороны, связи между двумя странами-соседками будут только крепнуть и шириться. Что важно – во всех сферах.