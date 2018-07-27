Если вы находитесь в поиске идеальной и удобной онлайн-платформы и гида по криптовалютам, то обратите ваше внимание на CryptoFound. Эта платформа подойдет как для новичка, так и для того, кто уже годами строит свой бизнес на криптовалюте. Удобный интерфейс, уникальная и полезная информация, большое количество авторский статей, новости криптовалют и многое другое обязательно пригодятся вам.

Этот проект можно назвать новейшим и самым современным, так как начал свой путь он буквально в 2018 году. Цель платформы проста: кто-то должен быть проводником в мире криптовалюты и этим кем-то как раз и может стать портал CryptoFound.

Не столь важно, почему вы заинтересовались криптовалютой: захотели майнить, вкладывать свои инвестиции, развивать ICО или вам просто нужно место, где вы хотите оставить на хранение свою криптовалюту. Для всего этого вам нужно уметь разбираться в большом потоке тематической информации, чтобы ничего не упустить и не наломать дров. Вы узнаете все о блокчейне и научитесь в кратчайшие сроки анализировать рынок при помощи ресурсов платформы CryptoFound.

Именно на сайте платформы вы можете найти самые свежие рейтинги, благодаря которым у вас появится возможность понять, какие монеты для новых вложений вам подойдут больше, с какой биржей лучше всего сотрудничать, у кого стоит покупать монеты и где именно лучше хранить заработок. Со всем этим вам поможет разобраться составленный специалистами платформы рейтинг. Так что нет ничего проще, когда удобный сайт под рукой, к тому же он бесплатный.

Также вы сможете подобрать идеальный онлайн-кошелек и не бояться, что с него пропадут ваши деньги. Все дело в том, что CryptoFound лично тестирует каждый кошелек перед тем, как составить рейтинг, поэтому это очень удобно. Вы сможете довериться объективному мнению, подкрепленному фактами, а это важно, если вы хотите, чтобы ваши деньги были в сохранности.

Кроме того, платформа обеспечит вас не только лучшими рейтингами бирж, трейдеров, брокеров, она расскажет вам о протестированных видеокартах для майнинга. Как можно заметить, CryptoFound тестируют каждый продукт перед тем, как посоветовать его, а в 2018 году это большая редкость.

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