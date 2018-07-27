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Греческий остров «Калимера» в центре Минска. Репортаж СТВ

28.07.2018 20:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сиртаки, греческий салат и фраппе. В сердце белорусской столицы 28 июля звучало «Эхо Эллады», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Греческий остров «Калимера» в центре Минска. Репортаж СТВ

Праздник «Калимера» в Минске отмечают уже второй раз. Гостям пришлась по душе атмосфера солнечной Греции. И вот уже традиционная площадка у Ратуши снова заполнена мотивами бузуки и запахами средиземноморской кухни. За всем происходящим наблюдала наш корреспондент Камилла Шах.

Греческий остров «Калимера» в центре Минска. Репортаж СТВ

Верхний город 28 июля словно маленький греческий остров. Здесь витает запах средиземноморской кухни, слышна чарующая музыка и даже непривычная уху греческая речь. Кстати, выучить несколько фраз мог каждый желающий.

Греческий остров «Калимера» в центре Минска. Репортаж СТВ

Настроение, конечно, создавала национальная музыка. Праздник проходил под аккомпанемент традиционных греческих инструментов. Бузуки звучал целый день. Гости знакомились с национальными танцами и даже оттачивали движения знаменитого сиртаки.

Греческий остров «Калимера» в центре Минска. Репортаж СТВ

Но не только на сцене гармонично сплетались история и современность. Эхо Эллады слышалось со всех сторон.

Греческий остров «Калимера» в центре Минска. Репортаж СТВ

Среди толпы зрителей неспешно прогуливались боги греческого Олимпа, улыбались прохожим богини и несли свой пост понтийские партизаны.

Греческий остров «Калимера» в центре Минска. Репортаж СТВ

Это богиня охоты. Сегодня со мной колчан со стрелами и непосредственно лук и стрела, при помощи которых боги Олимпа охотились на различных животных и зверей.

Греческий остров «Калимера» в центре Минска. Репортаж СТВ

В чем загадка всемирно известного греческого салата? Как вкусно приготовить сувлаки и баранину на вертеле? На кулинарных мастер-классах повара не держали секретов.

Греческий остров «Калимера» в центре Минска. Репортаж СТВ

Орегано – это самая классическая греческая специя. Мы ее дома везде добавляем: к мясу, к овощам. Яйцо жаришь, вот так сыпешь сверху – отлично!

Греческий остров «Калимера» в центре Минска. Репортаж СТВ

Грецию называют страной богов и изумрудных пляжей. Пляжей, равно как и моря, конечно, в Беларусь не привезти. А вот познакомить гостей с древнейшей культурой – главным богатством страны – организаторам, безусловно, удалось.

Греческий остров «Калимера» в центре Минска. Репортаж СТВ

Маленькое путешествие в Грецию: фестиваль «Калимера» в Минске

Греческий остров «Калимера» в центре Минска. Репортаж СТВ

Эстафету праздника национальных культур Греция передает Литве и Польше. Уже в следующие выходные в Верхнем городе ждут любителей цеппелин и поклонников польки.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сиртаки, греческий салат и фраппе. В сердце белорусской столицы 28 июля звучало «Эхо Эллады», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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