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«Наша вера – она радостная, наполненная любовью»: православные отмечают 1030-летие Крещения Руси
Новости Беларуси. Большой праздник для всего православного мира – 1030-летие Крещения Руси. Масштабные торжества проходят по всей России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь также отмечает это знаковое событие. Как и сотни лет назад, по всей стране раздался праздничный колокольный звон. Корреспондент Евгений Пустовой запечатлел звуки благовеста.
Полдень. Тысячи православных храмов от Владивостока до Бреста и от Белого до Черного морей праздничным перезвоном обменялись общей радостью Крещения Руси.
Русь родилась заново 1030 лет назад. Это большое торжество, это замечательный юбилей.
Святой князь Владимир крестил Русь. У меня папа тоже был Владимир, поэтому для меня этот праздник двойной.
Сегодня радостный день. И наша вера – она радостная, наполненная любовью.
Наш Митрополит Павел с епархиальным клиром праздничные литургию и молебен отслужил в столичном храме равноапостольного князя Владимира.
Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Москва встречала архиереев 10 поместных православных церквей. В религиозных торжествах участвовали и светски власти.
В шествии вместе с предстоятелем Русской православной церкви Кириллом принял участие и патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II.
А Киев десятки тысяч верующих и священство прошли крестным ходом от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры. Обитель отмечает еще и 30-летие своего возрождения.
Паломники смогли приложиться к мощам равноапостольного Владимира.
Владимир Долгополов, первый проректор Минской духовной академии:
В целом торжества прошли во всех приходах Беларуси, России и Украины.
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Новости Беларуси. Большой праздник для всего православного мира – 1030-летие Крещения Руси. Масштабные торжества проходят по всей России, сообщили в программе...
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