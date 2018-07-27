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«Наша вера – она радостная, наполненная любовью»: православные отмечают 1030-летие Крещения Руси

28.07.2018 20:04 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Большой праздник для всего православного мира – 1030-летие Крещения Руси. Масштабные торжества проходят по всей России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Наша вера – она радостная, наполненная любовью»: православные отмечают 1030-летие Крещения Руси

Беларусь также отмечает это знаковое событие. Как и сотни лет назад, по всей стране раздался праздничный колокольный звон. Корреспондент Евгений Пустовой запечатлел звуки благовеста.

«Наша вера – она радостная, наполненная любовью»: православные отмечают 1030-летие Крещения Руси

Полдень. Тысячи православных храмов от Владивостока до Бреста и от Белого до Черного морей праздничным перезвоном обменялись общей радостью Крещения Руси.

«Наша вера – она радостная, наполненная любовью»: православные отмечают 1030-летие Крещения Руси

Русь родилась заново 1030 лет назад. Это большое торжество, это замечательный юбилей.

«Наша вера – она радостная, наполненная любовью»: православные отмечают 1030-летие Крещения Руси

Святой князь Владимир крестил Русь. У меня папа тоже был Владимир, поэтому для меня этот праздник двойной.

«Наша вера – она радостная, наполненная любовью»: православные отмечают 1030-летие Крещения Руси

Сегодня радостный день. И наша вера – она радостная, наполненная любовью.

«Наша вера – она радостная, наполненная любовью»: православные отмечают 1030-летие Крещения Руси

«Наша вера – она радостная, наполненная любовью»: православные отмечают 1030-летие Крещения Руси

Наш Митрополит Павел с епархиальным клиром праздничные литургию и молебен отслужил в столичном храме равноапостольного князя Владимира.

«Наша вера – она радостная, наполненная любовью»: православные отмечают 1030-летие Крещения Руси

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Сегодня политики говорят: надо найти какую-то национальную идею. Она всегда была у нашего народа – это святость жизни. Это подлинная христианская любовь. Мы сегодня есть, мы состоялись, потому что православная церковь несет людям и радость жизни земной, жизни человеческой, да еще и дает возможность человеку надеяться, верить, и уже здесь, на земле, ощущать и переживать Царство Божие.

«Наша вера – она радостная, наполненная любовью»: православные отмечают 1030-летие Крещения Руси

Москва встречала архиереев 10 поместных православных церквей. В религиозных торжествах участвовали и светски власти.

«Наша вера – она радостная, наполненная любовью»: православные отмечают 1030-летие Крещения Руси

В шествии вместе с предстоятелем Русской православной церкви Кириллом принял участие и патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II.

«Наша вера – она радостная, наполненная любовью»: православные отмечают 1030-летие Крещения Руси

А Киев десятки тысяч верующих и священство прошли крестным ходом от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры. Обитель отмечает еще и 30-летие своего возрождения.

«Наша вера – она радостная, наполненная любовью»: православные отмечают 1030-летие Крещения Руси

Паломники смогли приложиться к мощам равноапостольного Владимира.

«Наша вера – она радостная, наполненная любовью»: православные отмечают 1030-летие Крещения Руси

Владимир Долгополов, первый проректор Минской духовной академии:
Князь Владимир сказал о себе: «Я был зверь, а стал человек». И мне кажется, что мы все можем вслед за ним сказать и о наших предках, о наших народах и о нашей цивилизации «мы были зверьми, а стали людьми». И с тех пор те цивилизационные, нравственные и духовные ценности, которые были присущи Византийской империи и европейской цивилизации, стали и ценностями нашего народа.

«Наша вера – она радостная, наполненная любовью»: православные отмечают 1030-летие Крещения Руси

В целом торжества прошли во всех приходах Беларуси, России и Украины.

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Большой праздник для всего православного мира – 1030-летие Крещения Руси. Масштабные торжества проходят по всей России, сообщили в программе...
 
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