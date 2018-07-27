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В сентябре в Минске пойдет Конгресс местных и региональных властей Совета Европы

28.07.2018 20:57 — Разное | Партизан  
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Конгресс запланирован на 11-12 сентября, сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович во время встречи с главой польского Сената Станиславом Карчевским.

«Мы впервые проводим такое мероприятие. Это для нас огромная ответственность. 47 стран участвуют в этих важных интеграционных структурах. У Польши есть хороший опыт регионального развития, именно по этим вопросам. Мы могли бы позаимствовать ваш опыт, чтобы успешно работать», – заявил во время встречи Михаил Мясникович.

Во время встречи также обсуждалась возможность визита Михаила Мясниковича в Польшу и перспективы организации экономического форума в Белостоке.

 
 
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Конгресс запланирован на 11-12 сентября, сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович во время встречи с главой польского Сената Станиславом...
 
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