Россия снимет Беларусь с нефтяной иглы – бюджет потеряет миллиарды долларов. Почему это хорошо

По оценкам экспертов, новые российские законы нанесут сильнейший за последние 20 лет удар по белорусской экономической модели.





При сегодняшних ценах нефти Беларусь, закупая ее дешевле в России, выигрывает более $ 2,5 млрд в год – около 5% от валового внутреннего продукта.





«Сегодня все пошлины на нефть и нефтепродукты, и даже на белорусскую нефть, которая экспортируется, идут в белорусский бюджет», – говорит обозреватель издания «Белрынок» Татьяна Маненок.





Экономия на ценах достигается за счет того, что Россия облагает экспорт своей нефти вывозной пошлиной, которая составляет 30% от мировой цены барреля. Но Беларуси Москва поставляет углеводородное сырье беспошлинно. И хотя в ценовой формуле для Беларуси заложена небольшая наценка по сравнению с внутрироссийской, стоимость для нашей страны все равно почти на четверть меньше мировой. Часть дешевой нефти (в этом году – 6 млн тонн) Минск реэкспортирует на Запад со своей наценкой. Остаток (18 миллионов тонн) перерабатывает на Мозырском и Новополоцком нефтеперерабатывающих заводах. Около 2/3 произведенных там нефтепродуктов также продаются на Западе.





«По итогам прошлого года объем нефтепродуктов составил примерно $ 600 млн. Объем пошлин от растаможивания российской нефти – примерно $ 582 млн. Это более чем $ 1 млрд, который получает белорусский бюджет», – добавляет Маненок.





Со следующего года до 2025-го Россия постепенно снизит экспортную пошлину на свою нефть с существующих 30% до нуля.



Одновременно увеличится налог на добычу этого сырья. Таким образом, российская Государственная дума начала обратный отсчет ликвидации нефтяной субсидии для официального Минска. Беларусь больше не сможет спекулировать российскими углеводородами. Уменьшение отечественного ВВП на 5% при существующем росте на 3,5% (или меньше) означает, что страна вновь вернется к стагнации, безработице и вытеканию из страны Одновременно увеличится налог на добычу этого сырья. Таким образом, российская Государственная дума начала обратный отсчет ликвидации нефтяной субсидии для официального Минска. Беларусь больше не сможет спекулировать российскими углеводородами. Уменьшение отечественного ВВП на 5% при существующем росте на 3,5% (или меньше) означает, что страна вновь вернется к стагнации, безработице и вытеканию из страны валюты





«Очевидно, что это будет двойной удар для бюджета: как в форме недополученных нефтяных пошлин, так и в форме недополучения акцизов на светлые нефтепродукты», – говорит аналитик «Businessforecast» Александр Муха.





Удар будет не разовый, а растянутый на 6 лет. Поэтому власти имеют возможность его смягчить, проведя рыночные реформы и снизив зависимость отечественной экономики от сырьевой дотации.





сообщает Белсат. Специалисты сходятся на том, что сырьевая дотация со стороны России в долгосрочной перспективе более мешала благосостоянию граждан, чем помогала. Ведь Александр Лукашенко направлял полученные нефтедоллары на поддержку неэффективной государственной промышленности, сдавливая создание эффективных рабочих мест в частном секторе,Белсат.







