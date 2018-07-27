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Папа Римский лишил сана архиепископа, которого обвиняют в сексуальном насилии
Папа Римский Франциск лишил сана бывшего архиепископа Вашингтона кардинала Теодора Маккаррика, которого обвиняют в сексуальном насилии.
Теперь он не входит в курию Ватикана. Бывшему сановнику приказали оставаться в одиночестве и молиться о прощении грехов, пока церковь расследует обвинения в преступлении почти 50-летней давности.
Как
В этом году в июне епархия архиепископа Нью-Йоркского заявила, что имеет достаточные сведения об акте насилия в отношении подростка, совершенного почти 50 лет назад кардиналом Теодором Маккарриком. Эти сведения были переданы в полицию и в Ватикан.
Маккаррик стал первым в США кардиналом, которого лишили сана. В течение десятилетий его считали одним из наиболее почитаемых лидеров американских католиков.
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Папа Римский Франциск лишил сана бывшего архиепископа Вашингтона кардинала Теодора Маккаррика, которого обвиняют в сексуальном насилии.
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