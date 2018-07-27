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Как Европа отреагировала на продление Беларусью сроков «безвиза»?

28.07.2018 21:46 — Разное | ОНТ  
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Беларусь беспрецедентно открыта. Пятидневный безвизовый режим продлён. Разговоры об этом ходили давно. Но даже в самых смелых фантазиях 30 дней не фигурировали.

Теперь в Беларуси можно провести полноценный отпуск, не ограничивая себя маршрутом «Мир-Несвиж-и что-нибудь ещё». Причём те, кто уже приехал погостить на пару дней, могут остаться. Условия въезда без визы те же, что и раньше. Свободный режим работает только в аэропорту. Нужна страховка и достаточное количество денег. Чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что в гостях. Регистрация иностранцам всё равно необходима. Но срок увеличат – до десяти дней, а саму процедуру переведут в онлайн. Правда, это дело будущего. Пока – по-старинке. Важный нюанс: прилететь из России без визы не получится, равно как и обратно. Эти рейсы считают внутренними, и пограничного контроля на них нет.

Особый режим и для гостей IIЕвропейских игр. Границу откроют не только для спортсменов. Болельщикам билет на соревнования заменит визу. В общем, все условия – только приезжайте. 

Мнения экспертов и европейский взгляд на белорусский «безвиз» от Руслана Поддубского – в видеоинформации.

 
 
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​Беларусь беспрецедентно открыта. Пятидневный безвизовый режим продлён. Разговоры об этом ходили давно. Но даже в самых смелых фантазиях 30 дней не фигурировали.
 
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