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«Строится, молодеет, красивее становится»: Брест празднует 999-летие

28.07.2018 21:09 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Массовые гуляния, спортивный марафон и концерты нон-стоп. Один из старейших городов Беларуси остановился в шаге от миллениума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Корреспондент Петр Бутрим с хроникой событий праздничного Бреста.

«Строится, молодеет, красивее становится»: Брест празднует 999-летие

В Бресте вовсю празднуют и отмечают хоть еще и не круглую, но тоже красивую дату – 999 лет. Концерты и развлечения на любой вкус доступны с самого утра.

«Строится, молодеет, красивее становится»: Брест празднует 999-летие

Главная особенность Дня города в этом году, пожалуй, цветы – улицы и фасады украсили особенно ярко, под стать нарядному облику и настроение.

«Строится, молодеет, красивее становится»: Брест празднует 999-летие

Лучше Бреста нет. Строится, молодеет, красивее становится.

«Строится, молодеет, красивее становится»: Брест празднует 999-летие

Развивается очень сильно инфраструктура города.

«Строится, молодеет, красивее становится»: Брест празднует 999-летие

Пожелаем ему удачи. К 1000-летию чтобы он прямо расцвел полностью, как роза.

«Строится, молодеет, красивее становится»: Брест празднует 999-летие

Ну и какой же День города без подарков? Самый важный – новая станция скорой помощи в Заречном районе (в нем уже больше 100 тысяч населения). Трехэтажное здание с гаражом и летней площадкой возвели всего за год. С этого дня в нем будут размещаться 12 бригад медиков.

«Строится, молодеет, красивее становится»: Брест празднует 999-летие

Валентина Пашкевич, заведующая филиалом «Станция скорой медицинской помощи»:
Строятся новые дома, прибавляется количество жителей. И мы здесь абсолюнто необходимы. Нас не было в заречной части города.

«Строится, молодеет, красивее становится»: Брест празднует 999-летие

Во всех смыслах жарко сегодня и на брестских пляжах. Первый фестиваль пляжных видов спорта – по футболу, волейболу, вейкбордингу и даже борьбе – собрал несколько сотен участников.

«Строится, молодеет, красивее становится»: Брест празднует 999-летие

Матчи и заплывы проходят в режиме нон-стоп. Спортивный запал не потушил даже ливень.

«Строится, молодеет, красивее становится»: Брест празднует 999-летие

Владислав Голодухин, турнира по пляжному волейболу:
Учитывая, что Брест является одним из самых южных городов Беларуси, я думаю, ежегодный фестиваль пляжных видов спорта станет хорошим подарком ко Дню города.

«Строится, молодеет, красивее становится»: Брест празднует 999-летие

На центральных улицах открыта ярмарка народного творчества. Свои таланты показывают и белорусские ремесленники.

«Строится, молодеет, красивее становится»: Брест празднует 999-летие

На праздник в Брест пожаловали 11 зарубежных делегаций.

«Строится, молодеет, красивее становится»: Брест празднует 999-летие

Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома:
Брестчане замечательно работают и стоят свой город сами. Я еще раз хочу обратить внимание, что на стройках нашего города не работает ни один гастарбайтер. Все брестчане сами стоят свой город.

«Строится, молодеет, красивее становится»: Брест празднует 999-летие

Грандиозный праздник набирает обороты. Звезды мировой величины споют в рамках молодежного проекта «Город света».

«Строится, молодеет, красивее становится»: Брест празднует 999-летие

Петр Бутрим, СТВ: 
Еще одна изюминка Дня города – первый ночной концерт популярной классической музыки под открытым небом. Симфонический оркестр выступит на главной площади. А это значит, что любители классики не пропустят и праздничный фейерверк. Все самое интересное еще впереди.

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Массовые гуляния, спортивный марафон и концерты нон-стоп. Один из старейших городов Беларуси остановился в шаге от миллениума, сообщили в...
 
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