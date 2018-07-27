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«Строится, молодеет, красивее становится»: Брест празднует 999-летие
Новости Беларуси. Массовые гуляния, спортивный марафон и концерты нон-стоп. Один из старейших городов Беларуси остановился в шаге от миллениума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Корреспондент Петр Бутрим с хроникой событий праздничного Бреста.
В Бресте вовсю празднуют и отмечают хоть еще и не круглую, но тоже красивую дату – 999 лет. Концерты и развлечения на любой вкус доступны с самого утра.
Главная особенность Дня города в этом году, пожалуй, цветы – улицы и фасады украсили особенно ярко, под стать нарядному облику и настроение.
Лучше Бреста нет. Строится, молодеет, красивее становится.
Развивается очень сильно инфраструктура города.
Пожелаем ему удачи. К 1000-летию чтобы он прямо расцвел полностью, как роза.
Ну и какой же День города без подарков? Самый важный – новая станция скорой помощи в Заречном районе (в нем уже больше 100 тысяч населения). Трехэтажное здание с гаражом и летней площадкой возвели всего за год. С этого дня в нем будут размещаться 12 бригад медиков.
Валентина Пашкевич, заведующая филиалом «Станция скорой медицинской помощи»:
Во всех смыслах жарко сегодня и на брестских пляжах. Первый фестиваль пляжных видов спорта – по футболу, волейболу, вейкбордингу и даже борьбе – собрал несколько сотен участников.
Матчи и заплывы проходят в режиме нон-стоп. Спортивный запал не потушил даже ливень.
Владислав Голодухин, турнира по пляжному волейболу:
На центральных улицах открыта ярмарка народного творчества. Свои таланты показывают и белорусские ремесленники.
На праздник в Брест пожаловали 11 зарубежных делегаций.
Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома:
Грандиозный праздник набирает обороты. Звезды мировой величины споют в рамках молодежного проекта «Город света».
Петр Бутрим, СТВ:
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Новости Беларуси. Массовые гуляния, спортивный марафон и концерты нон-стоп. Один из старейших городов Беларуси остановился в шаге от миллениума, сообщили в...
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