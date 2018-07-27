Эксклюзивное интервью Леонида Якубовича телеканалу ОНТ

Все эфирные видеоматериалы в любое время доступны

на нашем YouTube-канале . Подписывайтесь, это абсолютно бесплатно!



«Небо как наркотик». Вот так о своей страсти говорит тот, кого мы привыкли видеть совсем в другом амплуа.

Хозяин «Поля чудес» вот уже 27 лет каждую пятницу на экране. Барабан бесконечно крутится, игроки всё так же перебирают буквы наугад, и так и норовят подёргать Якубовича за усы. Он улыбается и терпит, терпит и улыбается. А за шутовской маской скрывается профессиональный пилот, способный выполнять фигуры высшего пилотажа.

И он снова прилетел, чтобы увидеть минское небо. Леониду Аркадьевичу вот-вот исполнится 73. Но это так – к слову. Ну что – «от винта?»

Подробности – в видео.