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Эксклюзивное интервью Леонида Якубовича телеканалу ОНТ

28.07.2018 21:56 — Разное | ОНТ  
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«Небо как наркотик». Вот так о своей страсти говорит тот, кого мы привыкли видеть совсем в другом амплуа. 

Хозяин «Поля чудес» вот уже 27 лет каждую пятницу на экране. Барабан бесконечно крутится, игроки всё так же перебирают буквы наугад, и так и норовят подёргать Якубовича за усы. Он улыбается и терпит, терпит и улыбается. А за шутовской маской скрывается профессиональный пилот, способный выполнять фигуры высшего пилотажа. 

И он снова прилетел, чтобы увидеть минское небо. Леониду Аркадьевичу вот-вот исполнится 73. Но это так – к слову. Ну что – «от винта?»

Подробности – в видео.

 
 
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«Небо как наркотик». Вот так о своей страсти говорит тот, кого мы привыкли видеть совсем в другом амплуа.
 
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